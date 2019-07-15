МВД прокомментировало инцидент с унионистом Симионом на границе Молдовы

Симион воспользовался правом обжаловать решение властей Молдовы в суде, однако решение еще не принято.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Министерство внутренних дел прокомментировало инцидент с известным активистом унионистского движения Джеордже Симионом, которому в субботу отказали во въезде в Республику Молдова.

"Гражданин Румынии Джеордже Симион решением Бюро по миграции и убежищу Министерства внутренних дел (BMA) от 1 октября 2018 года был объявлен нежелательной персоной на территории Республики Молдова на период в 5 лет, на основании запроса структур, ответственных за безопасность государства", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В сообщении BMA подчеркивается, что решение об объявлении человека персоной нон грата может быть оспорено только в суде. Джеордже Симион воспользовался этим правом и 19 октября 2018 года обжаловал решение властей Молдовы в суде через своего адвоката.

В настоящий момент жалоба Симиона, который требует аннулировать решение BMA, находится в суде сектора Рышкань муниципия Кишинев.

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