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George Simion, activist unionist

МВД прокомментировало инцидент с унионистом Симионом на границе Молдовы

George Simion, Facebook
Общество
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Симион воспользовался правом обжаловать решение властей Молдовы в суде, однако решение еще не принято.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Министерство внутренних дел прокомментировало инцидент с известным активистом унионистского движения Джеордже Симионом, которому в субботу отказали во въезде в Республику Молдова.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Гражданин Румынии Джеордже Симион решением Бюро по миграции и убежищу Министерства внутренних дел (BMA) от 1 октября 2018 года был объявлен нежелательной персоной на территории Республики Молдова на период в 5 лет, на основании запроса структур, ответственных за безопасность государства", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В сообщении BMA подчеркивается, что решение об объявлении человека персоной нон грата может быть оспорено только в суде. Джеордже Симион воспользовался этим правом и 19 октября 2018 года обжаловал решение властей Молдовы в суде через своего адвоката.

В настоящий момент жалоба Симиона, который требует аннулировать решение BMA, находится в суде сектора Рышкань муниципия Кишинев.

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Теги:
Джеордже Симион


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