Филат рассказал о встрече с Плахотнюком и своих планах после освобождения

Экс-премьер Владимир Филат рассказал прямо из тюрьмы о том, что после ареста его посещал Владимир Плахотнюк, правда не в пенитенциарном учреждении, а в другом месте, а также о том, чем он планирует заняться после того, как выйдет на свободу.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Бывший молдавский премьер Владимир Филат, осужденный на 9 лет за пассивную коррупцию и извлечении выгоды из влияния, рассказал, что после ареста его посещал тогдашний лидер демократов Владимир Плахотнюк, правда не в тюрьме, а в изоляторе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

"Он (Владимир Плахотнюк – ред.) не был здесь. У нас с ним была одна встреча с момента моего ареста. Она состоялась 19 декабря 2015 года. В 16.00 мне сообщили, что меня отсюда переводят в НАЦ. Я собрал все вещи… Когда прибыл в НАЦ, меня определили в камеру. После 23.00 пришел офицер и сказал следовать за ним", - сказал Филат в интервью телеканалу TV8.

По его словам, встреча состоялась на четвертом этаже. Плахотнюк пришел не один, а с Константином Ботнарем.

"У нас была дискуссия не могу сказать короткая, но и не длинная. Он спросил, требовал ли я встречу. Я сказал - нет", - отметил экс-премьер.

Позже, как отметил Филат, он понял, что некий человек интерпретировал его желание прояснить ситуацию как просьбу о встрече с Плахотнюком.

"Спросил его (Плахотнюка - ред.) зачем он сделал то, что сделал... Ответ был такой: Если не сделал бы я, то сделал бы ты", - рассказал бывший глава правительства и экс-лидер Либерально-демократической партии.

По его словам, Плахотнюк обвинил его в том, что было неправильно, что ЛДПМ участвовала в организации митинга против него вместе с Платформой DA, а также в установке палаток Григорием Петренко возле дома бывшего демократа. Филат категорически отрицает эти факты.

После этого Филат с Плахотнюком больше не встречались, но периодически разговаривали по телефону. Как рассказал экс-премьер, человек из администрации пенитенциаров приглашал его в спортзал. Там ему вручали мобильный телефон с уже набранным номером. Ну другом конце провода, по словам экс-премьера, был Плахотнюк.

"Первый разговор (по телефону - ред.) состоялся тогда, когда он (Плахотнюк - ред.) объявил о своем намерении стать премьер-министром. Цель была такой, чтобы я убедил членов ЛДПМ поговорить с представителями Либеральной партии, потому что иначе они перейдут в оппозицию", - сказал Филат.

Планы после освобождения

Он также рассказал, чем планируется заняться после того, как выйдет на свободу. "Буду заниматься совсем другим", - сказал Филат.

На вопрос журналиста, есть ли среди его планов политическая деятельность, он ответил: "Думаю, что нет".

"Напрямую - нет. Но хочу, чтобы мой опыт и знания в этом направления смогли бы быть полезными для тех, кому это нужно. В виде политической консультации, к примеру", - подчеркнул он.

В июне 2016 года кишиневский суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды - "Ордена республики", который он получил из рук четвертого президента Молдовы Николая Тимофти в 2013 году. Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера составил 271 страницу.

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