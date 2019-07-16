Такая неустойчивая Рышкановка – может ли часть Кишинева "уйти под землю"

Если бы не экстренные меры, которые решили предпринять на кишиневской шахте по откачке воды, никто не смог бы предугадать, какая судьба могла постигнуть этот столичный сектор в будущем.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik, Андрей Петрик. Местные власти Кишинева выделили около 35 тысяч долларов из муниципального бюджета на срочные работы по укреплению системы шахт, которые находятся под столичным сектором Рышкановка.

В настоящее время практически половина шахты затоплена водой, и вода все прибывает. Специалисты предупреждают, что это повышает риск обрушения при том, что в районе возможной геологической нестабильности живут до 140 тысяч кишиневцев. Глубина на некоторых участках шахты достигает семи метров.

"Если бы шахту запустили окончательно, не обращая внимания на откачивание воды, процесс обрушения части Рышкановки мог бы ускориться. Речь не идет о том, что идут обрушения в шахте или, что через несколько лет они могли бы случиться. Но в будущем могли бы произойти непоправимые последствия, деформации почвы", - ранее уточнил корреспонденту Sputnik Молдова директор Кишиневской шахты Сергей Лунгу.

Если бы шахту оставили на произвол судьбы, последствия могли бы быть самыми неожиданными. Похожие случаи происходили во Франции на известняковых шахтах, случались такие ЧП и на шахтах в Одесской области.

Деформации породы на шахте происходили в последние годы, но их динамика была не столь значительной, уточнил директор.

В современном виде шахта работает с 1969 года, из-под земли ежегодно вынимали до 150 тысяч кубометров известняка и других природных пород.

Жители Рышкановки встревожены

Жители микрорайона Рышкановка встревожены новостями о том, что в шахте скопилось столько воды, и спят, что называется, с одним закрытым глазом.

Многие многоквартирные дома в этом столичном секторе – ветераны советского жилстроя, возведенные в 60-70-х годах прошлого века.

"Я постоянно боюсь, что мой дом в любой момент может обвалиться, его сдали в эксплуатацию в 1968 году, в апреле, 5-го числа, мы въехали в новую квартиру", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова жительница пятиэтажки по адресу Флорилор 16.

Как заявила пенсионерка, приходится жить, как будто на весу, зная, что под домом расположены ходы кишиневских шахт.

Ей вторит жительница многоквартирного дома по Флорилор 16/2, заявляя, что обрушение в столичном микрорайоне может иметь эффект домино.

"Наши дома расположены на спуске, я всегда боюсь, что они сложатся в одну большую "гармошку" и не из-за возможного обрушения шахты, а по причине оползней. Пока спасают только деревья в лесополосе, расположенной чуть ниже", - поделилась встревоженная жительница Рышкановки.

Когда трясет землю

По мнению Директора Института геологии и сейсмологии Игоря Никоарэ, сложно сказать наверняка, устоят ли "ветераны строительства", - многоквартирные дома, возведенные в 50-70 годы прошлого столетия, перед мощными подземными толчками.

"Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут какие-то катастрофические подземные толчки, вот тут ситуация более спорная", — отметил в интервью Sputnik Никоарэ.

По мнению специалиста, данные постройки все же демонстрируют определенную выносливость.

"Эти дома показали себя неплохо, выдержав землетрясения 1977 и 1986 годов. Так, после сильного землетрясения 1986 года, "хрущевки" не вошли в категорию зданий, признанных аварийными в результате подземных толчков", — отметил собеседник.

Какие дома более устойчивые?

Устойчивость многоквартирного дома зависит от целого ряда факторов. Это - и природно-климатические условия в регионе, и прочность фундамента, и качество бетона, и состояние несущих стен, и возможное возведение в существующем жилом секторе новых массивных строений. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.

Именно 90-е годы были самым слабым периодом в строительной отрасли Молдовы: допускались ошибки и недочеты и при проектировании зданий, и при геологическом исследовании участков, на которых они строились, уверяет эксперт.

Кишинев, по словам эксперта, стал пестрым одеялом участков, которые выбираются под строительство. На геодезической карте города четко указано, где можно строить дома в тысячи тонн массой, а где можно поставить здание лишь в один-два этажа. В молдавской столице могут использовать такой участок с плавунцами под возведение целого жилого комплекса, а бизнес и деньги в такой ситуации превалируют над заботой о безопасности людей, уверен архитектор.

Чего ждать на рынке недвижимости Молдовы в 2019 году>>>

"Есть такие участки в Кишиневе, на которых возводить многоквартирные дома запрещалось с градостроительной и экономической точек зрения. Еще одна проблема - строительство новых домов в уже сформировавшемся жилом квартале, что угрожает близлежащим домам. Выдача разрешений на такое сомнительное строительство подтверждается частой сменой руководителей в муниципальных профильных управлениях Кишинева. Коррупция и деньги в этой ситуации становятся выше заботы о безопасности сотен горожан, которым предстоит жить "на плаву", - подытожил Лупашку.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK