Жители домов в трех секторах Кишинева останутся без света

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В связи с проведением плановых технических работ 16 июля в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- ул. Ботаника Веке 2, 2 подъезд 1,2, 8/2, 21, 21 блок A,B, Чернэуць 3, Куза Водэ 5/1, 5/2, 5/2A, 5/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, Поамей 5-17, Помпиерилор 16A, Сармизежетуса 48, 48/8, 48/12 - в период с 11:00 - 17:00.

Центр:

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-140 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей 128-134, Митрополит Петру Мовилэ 39-41, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. А. Космеску 8-30, 31-55, Ганя Ион 1, 13-29, 22-30, Г. Кашу 35, 37, Ион Нистор 30, 42/1, 44/1, Ломоносова 35 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Тома Чорбэ 1 - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. В. Погор 2, Хынчештское шоссе 256, 256/1 - в период с 09:30 - 19:00.

Рышкановка:

- ул. Мирчешть 42 - в период с 09:00 - 17:00.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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