Конкурс на замещение поста главы Центра антикоррупции продлили до 19 июля

Заявки на участие в конкурсе подали уже десять человек.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Срок подачи документов на конкурс по замещению должности директора Национального антикоррупционного центра (CNA) продлен до 19 июля. Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Сергей Литвиненко.

До 19 июля претенденты должны отправить по почте или email заявку на участие в конкурсе и пакет документов, в том числе эссе с рассказом о том, почему именно они должны занять этот пост, заполненный формуляр заявки; копии дипломов и сертификатов об окончании курсов профессиональной подготовки; справку о несудимости; две декларации об ответственности и три рекомендательных письма.

Кроме того, от кандидатов ожидают проект развития Национального центра по борьбе с коррупцией.

К настоящему моменту документы на участие в конкурсе подали десять человек.

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