11:49 16 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.73
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.68
Поиск
CNA

Конкурс на замещение поста главы Центра антикоррупции продлили до 19 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0

Заявки на участие в конкурсе подали уже десять человек.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Срок подачи документов на конкурс по замещению должности директора Национального антикоррупционного центра (CNA) продлен до 19 июля. Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Сергей Литвиненко.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Никто из претендентов на пост начальника полиции не прошел во второй тур

До 19 июля претенденты должны отправить по почте или email заявку на участие в конкурсе и пакет документов, в том числе эссе с рассказом о том, почему именно они должны занять этот пост, заполненный формуляр заявки; копии дипломов и сертификатов об окончании курсов профессиональной подготовки; справку о несудимости; две декларации об ответственности и три рекомендательных письма.

Кроме того, от кандидатов ожидают проект развития Национального центра по борьбе с коррупцией.

К настоящему моменту документы на участие в конкурсе подали десять человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Парламент объявил конкурс на пост главного антикоррупционера Молдовы
Парламент объявил конкурс на должность нового главы НАРЭ
Отбор на посты судей Конституционного суда Молдовы: на каком этапе конкурс
Теги:
Национальный антикоррупционный центр


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться