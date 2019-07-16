Условие Санду для ВСМ по выбору судей КС: только профессионалы

Восстановление чести и престижа Конституционного суда возможно только в том случае, если судей назначат на основе транспарентого конкурса, считает Майя Санду.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Процесс внешней чистки судебной системы начнется, если Высший совет магистратуры не сможет выбрать не скомпрометировавших себя магистратов в качестве судей Конституционного суда. Об этом заявил во вторник на своей странице в соцсети Facebook глава правительства Молдовы Майя Санду.

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"Требую у Высшего совета магистратуры выбирать только неподкупных и не скомпрометированных лиц в качестве судей Конституционного суда. КС нуждается в реабилитации в глазах граждан, общества и внешних партнеров", - говорится в сообщении.

По мнению Санду, "восстановление чести и престижа Конституционного суда возможно только в том случае, если судей назначат на основе транспарентого конкурса".

Санду также считает, что судьями КС должны быть хорошие профессионалы, которые всегда на первый план будут ставить Конституцию и не будут вести закулисных игр.

"Если ВСМ не учтет критерии неподкупности и профессионализма при отборе судей КС, нам нужно будет срочно инициировать процесс внешней очистки судебной системы. Потому что в такой ситуации всем будет очевидно, что ВСМ и судебная система не способны сами это сделать". – заключила Санду.

Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое судей назначаются парламентом, двое - правительством, а двое - Высшим советом магистратуры.

Ранее в кабмине сообщили, что на два места в составе Конституционного суда Молдовы от правительства республики претендуют 23 кандидата. Это Александр Арсени; Дойна-Иоанна Стрэистяну; Олег-Петр Потырнике; Мария Струля; Александр Постика; Михаил Петраке; Николай Рошка; Михай Корж; Родика Секриеру; Домника Маноле; Андрей Кока; Дорин Чимил; Михаил Гафтон; Эдуард Сербенко; Андрей Гуштюк; Владимир Гросу; Люба Шова; Евгений Русу; Андрей Гроза; Михаил Буруянэ; Нина Арабаджи; Эдуард Бодиштяну; Дмитрий Павел.

Требования к претендентам на пост судьи КС

наличие гражданства Республики Молдова;

проживание в стране;

высшее юридическое образование;

высокая профессиональная компетентность;

опыт работы не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности;

возраст не старше 70 лет;

отсутствие запрета занимать государственные должности;

безупречная репутация.

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