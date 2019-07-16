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Певица София Ротару

София Ротару выступит на инаугурации Ирины Влах

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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По приглашению президента Молдовы легендарная певица приедет в Комрат, чтобы спеть на праздничном концерте в честь инаугурации башкана Гагаузии.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. София Ротару приедет в Комрат, чтобы выступить на инаугурации башкана Гагаузии Ирины Влах. Об этом глава автономии сообщила во время прямого эфира в Facebook. 

"На концерте выступят звезды гагаузской и молдавской эстрады. Отдельно хочу остановиться на том, что президент Молдовы Игорь Додон сделал для всех нас подарок - на инаугурацию прибудет народная артистка СССР, кавалер Ордена Республики София Ротару", - сказала Влах.

Церемония вступления в должность башкана состоится в пятницу, 19 июля. Официальное мероприятие начнется в 19.00, однако башкан попросила жителей и гостей Гагаузии собраться на полчаса раньше, в 18.30.

В центре Комрата в этот день будут приняты повышенные меры безопасности. В церемонии примут участие первые лица государства – президент РМ Игорь Додон, премьер-министр РМ Майя Санду и спикер парламента РМ Зинаида Гречаная. По завершению официальной части мероприятия на площади состоится праздничный концерт.

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Теги:
Гагаузия, Ирина Влах, София Ротару


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