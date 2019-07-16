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Рыцарские бои

Средневековое искусство: поединки рыцарей пройдут в Бендерской крепости

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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В двухдневном турнире намерены продемонстрировать свои навыки боя почти 50 человек.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Впервые в Бендерской крепости проведут фестиваль средневекового исторического боя под названием "Меч Генуи". 

Открытие Александро-Невского парка в Бендерской крепости
© Sputnik / Irina Leahova
Открытие Александро-Невского парка в Бендерской крепости

Турнир продлится целых два дня – 20 и 21 июля. В нем примут участие те, кто профессионально занимается рыцарскими боями.

В рыцарских поединках смогут побороться за звание победителя около 50 участников - как с правого, так и с левого берега Днестра, а также из соседней Украины. Лучшие из лучших будет отбираться в номинациях "Щит и меч", в боях "5х5".

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© Sputnik / Е. Кузин
Открывая неизвестные страницы истории: в Бендерах появилась хрестоматия

Парад команд и торжественное открытие начнется в 15.00, а сам турнир продлится до 20.30. По завершении соревнований в цитадели крепости выступит рок-группа "Империя" из Запорожья с мировыми хиты знаменитых рок-групп, в том числе "Арии", "Scorpions", "Queen".

Кроме основной программы, организаторы как обычно предлагают и иные развлечения для публики. На территории крепости выставят изделия ремесленников, которые будут проводить мастер-классы по лепке из глины, лозоплетению и кузнечному делу. Также будет действовать традиционная выставка оружия и доспехов.

Желающие смогут прокатиться на лошадях. Развлекать публику будут и аниматоры. В крепости также разместят лавки с едой и напитками.

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Теги:
Бендерская крепость, Бендерская крепость, рыцарский турнир, Придестровье


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