Список всех ЧП с самолетами Air Moldova за два года: от техники до непогоды

После экстренного возвращения самолета Аirbus 320 в аэропорт Домодедово Sputnik решил вспомнить все громкие авиаинциденты, связанные с деятельностью молдавского авиаперевозчика.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Следственная комиссия парламента Молдовы детально расследует, каким образом проводилась приватизация ряда госпредприятий республики, в том числе авиакомпании Air Moldova, деятельность которой неоднократно вызывала вопросы у депутатов.

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Представители румынской Blue Air, которые в октябре 2018 года стали главным акционером Air Moldova, заявили, что намереваются сохранить для молдавской компании не только статус национальной авиакомпании, но и развить заключенный в ней потенциал, превратив в одного из лучших региональных операторов.

Среди основных целей тогда назвали увеличение парка самолетов Air Moldova, расширение направлений и предоставление качественного и недорогого продукта для пассажиров.

Однако до сих пор рейсы этой авиакомпании часто переносятся и нередко отменяются. Совсем недавно, например, 6 июля, был отменен утренний рейс Кишинев - Санкт-Петербург. Правда, в последнее время, Служба заботы о клиентах реагировать на такие случаи стала быстрее, предоставляя пассажирам варианты. В этом случае, билеты заменили оперативно, чего еще год назад не было.

Но это далеко не самые серьезные случаи. После того, как смежный рейс Москва-Кишинев авиакомпаний Air Moldova и S7 Airlines во вторник экстренно вернулся в аэропорт Домодедово из-за сильной вибрации во втором двигателе, Sputnik решил вспомнить все громкие авиаинциденты, связанные с деятельностью молдавского авиаперевозчика.

Возвращение в Домодедово

Аirbus 320 после взлета утром 16 июля доложил о сильной вибрации второго двигателя, хлопке и последующем его отключении. В результате пилоты приняли решение возвращаться в точку вылета.

Известно, что сначала борт вырабатывал топливо в зоне ожидания над Aксиньино, но потом с юго-запада подтянулась облачность и стала мешать. В итоге самолет пришлось перенаправить в зону над точкой OKREM, где были совершены еще несколько кругов.

В Домодедово внесли коррективы, чтобы самолет зашел на посадку "покороче", что позволяли погодные условия. В итоге борт благополучно вернулся в аэропорт, а в результате случившегося никто не пострадал.

По некоторым данным, самолет пилоты сажали на одном двигателе - разрушилась последняя ступень турбины.

Такое случается. Неприятная проблема.

Скорее всего FOD pic.twitter.com/ymGuggxCss — Ден Слон (@Denslon) 16 July 2019

Стамбульские "приключения"

Странный инцидент произошел 20 апреля 2019 года с лайнером Boeing 737-4B7, который следовал рейсом 9U746 Стамбул-Кишинев. Полет выполнялся украинской авиакомпанией Yan Air, с которой авиакомпания Air Moldova заключила контракт о лизинге.

В авиационном блоге Runway 08 в Facebook появилось сообщение о нештатной траектории самолета при заходе на посадку. Сообщалось, что пассажиры были испуганы и готовились к худшему. По словам авторов блога, очевидцы писали, что "при посадке борт чуть не рухнул на землю", самолет "нырнул вниз, и пассажиры прилипли к потолку".

Через несколько дней в этом же блоге были опубликованы данные сайта flightradar24 и переговоры пилота и диспетчера. Орган гражданской авиации (ОГА) и авиакомпания Air Moldova провели расследование, по итогам которого заявили, что "цель действий пилотов заключалась в том, чтобы избежать турбулентности".

Ни один из пассажиров рейса 9U746 Стамбул-Кишинев не подал жалобу. Через день после публикации блог Runway 08 без объяснения причин был удален из Facebook.

Airbus A319: вернулся в Кишинев, пассажиры говорили о запахе дыма

Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Moldova, следовавший рейсом Кишинев-Брюссель, вернулся в аэропорт вылета 1 ноября 2018 года. На сайте Flightradar24 было видно, что борт развернулся, не долетев до границы с Румынией.

По заявлению авиакомпании, причиной стала "незначительная техническая неполадка. Вместе с тем, по данным молдавской прессы, пассажиры рейса уверяли, что в салоне самолета чувствовался запах дыма и топлива.

В результате вынужденной посадки никто из пассажиров и членов экипажа судна не пострадал.

Трещина в лобовом стекле

Самолет Airbus A319 молдавского авиаперевозчика Air Moldova 6 августа 2018 года вернулся в аэропорт Кишинева из-за трещины в лобовом стекле.

Самолет выполнял рейс 9U 863 Кишинев-Франкфурт. При посадке никто из 130 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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Авиаперевозчик тогда сообщил, что решение командира экипажа вернуться в аэропорт Кишинева соответствовало процедуре и всем правилам безопасности.

Молния попала в самолет

Инцидент с самолетом компании Air Moldova произошел 28 июля около двух часов дня. Примерно через 10 минут после взлета молния ударила в воздушное судно. После этого самолет какое-то время кружил в воздухе, чтобы выработать часть топлива.

Как рассказали тогда в авиакомпании, борт находился в хорошем техническом состоянии, и удар молнии не повлиял на работу приборов. Для того чтобы досконально убедиться в исправности судна, было принято решение провести детальную экспертизу.

Компания Air Moldova разместила пострадавших пассажиров в гостинице, однако быстро отправить их домой не получилось.

В итоге некоторые пассажиры были вынуждены задержаться в Кишиневе на три дня.

Шина лопнула при приземлении

При посадке самолета авиакомпании AirMoldova, выполнявшего 26 июля 2018 года рейс Верона – Кишинев, в момент приземления лайнера в аэропорту Кишинева лопнула шина одного из колес.

Самолет осмотрели и отремонтировали техники. Шины были заменены.

Никто из пассажиров тогда, к счастью, не пострадал.

Деталь на взлетно-посадочной полосе

Почти на сутки задержали вылет рейса Екатеринбург-Кишинев в конце июня 2018 года.

Тогда в пресс-службе Air Moldova Sputnik заявили, что "причина столь длительной задержки вылета — поломка, произошедшая не по вине экипажа". На взлетно-посадочной полосе лежала деталь, на которую при движении самолет напоролся колесом. Для замены комплектующих, которых в распоряжении экипажа на было, пришлось задействовать борт авиакомпании, летевший из Кишинева в Стамбул. В турецкой столице была подобрана необходимая запчасть.

Посадка с третьей попытки

Лишь с третьего раза в середине ноября 2017 года смог приземлиться в аэропорту Фьюмичино рейс Кишинев-Рим.

Этот полет все 180 пассажиров судна запомнят надолго — около часа судно кружило в небе над Римом. В салоне началась паника — люди плакали и молились.

Тогда в Air Moldova сообщили, что инцидент с самолетом произошел из-за сильной грозы.

Вернуться дважды

Самолет Boeing 737, следовавший рейсом Кишинев-Милан авиакомпании Air Moldova, 29 августа 2017 года дважды возвращали в аэропорт столицы Молдовы.

В первый раз самолет прилетел обратно в аэропорт через 40 минут после взлета. Затем этот же рейс вылетел в Милан снова и через полчаса вновь вернулся в аэропорт Кишинева.

Причиной авиакомпания назвала "техническую проблему", которую не удалось решить с первого раза.

При обеих посадках никто не пострадал.

Жесткая посадка

У самолета Airbus 320 авиакомпании Air Moldova, следовавшего 26 июля 2017 года рейсом из Анталии в молдавскую столицу, при посадке в Международном кишиневском аэропорту повредилась задняя левая шина шасси.

Никто из пассажиров тогда не пострадал. Все они покинули воздушное судно в обычном порядке с помощью трапа.

На взлетно-посадочной полосе дежурили экипажи пожарных и врачей скорой помощи, но их вмешательство не потребовалось.

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