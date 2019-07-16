В парламенте утвердили новых членов Центризбиркома Молдовы

В Молдове 20 октября пройдут местные выборы. ЦИК является центральным органом, отвечающим за организацию и проведение голосования.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Депутаты парламента на заседании во вторник назначили трех новых членов Центральной избирательной комиссии Молдовы (ЦИК). Это Максим Лебединский, Павел Думитру и Дорин Чимиль.

Демократы выразили сожаление, что среди новых членов ЦИК не представлена оппозиция. Также они остались недовольны тем, как прошел конкурс, ставший, по их мнению, не достаточно транспарентным.

"У нас специфическая ситуация с Центризбиркомом, потому что уже с 1 августа начнется электоральный период. К этому сроку нам нужна функциональная структура. Поэтому мы не объявляли конкурс, который затянулся бы надолго", - заявил председатель парламентской юридической комиссии Серджиу Литвиненко.

В итоге за утверждение новых членов ЦИК проголосовали 54 депутата. Чтобы избежать конфликта интересов, воздержался от голосования депутат-социалист Адриан Лебединский.

Три должности в ЦИК стали вакантными после того, как председатель Алина Руссу, вице-председатель Родика Чуботару и член ЦИК Юрие Чокан подали в отставку.

В Молдове 20 октября пройдут местные выборы. ЦИК является центральным органом, отвечающим за организацию и проведение голосования.

Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов: один член назначается президентом страны, остальные восемь - парламентом, соблюдая пропорциональное представительство большинства и оппозиции. Номинальный состав комиссии подтверждается решением парламента большинством голосов избранных депутатов.

Председатель, заместитель председателя и секретарь ЦИК избираются из членов структуры большинством голосов от общего их числа.

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