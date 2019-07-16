Парламент "за": приняты изменения в процедуре назначения и.о. генпрокурора

Нормативный акт предполагает, что глава республики будет утверждать кандидата по предложению Высшего совета прокуроров.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Президент Молдовы будет назначать временно исполняющего обязанности генерального прокурора страны в случае вакансии этой должности. Соответствующий проект закона утвердили в первом чтении большинством голосов на заседании парламента во вторник.

Нормативный акт предполагает, что глава республики будет утверждать кандидата по предложению Высшего совета прокуроров. Находиться в должности и.о. генпрокурора будет до проведения конкурса и назначения по его итогам генерального прокурора.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что в сейчас законодательство регламентирует процесс исполнения обязанностей генерального прокурора в случае его "отсутствия или невозможности исполнения функций".

Как уточняют авторы нормативного акта, в обоих обстоятельствах речь идет о том, что генпрокурор есть, но не может исполнять свои обязанности. В то же время в пояснительной записке сказано, что это не касается времени, когда должность генпрокурора является вакантной.

"Обеспечение исполнения обязанностей в случае вакансии должности генерального прокурора – временная мера, которая обеспечит на установленный срок исполнение управленческих функций другим лицом", - сказано в пояснительной записке.

Процедура назначения исполняющего обязанности должна быть схожей с той, что применяется при назначении генпрокурора – то есть президент подписывает указ после предложения Высшим советом прокуроров кандидата.

Также закон объясняет, что фраза о критерии при назначении кандидата на пост генпрокурора "в течение последних шести месяцев не был членом Высшего совета прокуроров" включает в том числе и лицо, временно исполнявшее обязанности генпрокурора вне зависимости от того, участвовало ли оно в заседаниях Совета или в процессе утверждения документов.

До сих пор, как утверждают авторы проекта, положение не всегда соблюдалось, в том числе назначались на пост генпрокурора люди, которые были членами ВСМ.

На прошлой неделе парламент 56 голосами принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Согласно резюме, Харунжен занимал пост заместителя первого заместителя генерального прокурора с июля 2015 года, а после отставки своего предшественника Корнелиу Гурина, 26 февраля 2016 года, он занял должность исполняющего обязанности генпрокурора. Указ о назначении Харунжена генпрокурором 8 декабря 2016 года подписал президент Николае Тимофти.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK