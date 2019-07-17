Хочу учиться: как ВУЗы Молдовы привлекают студентов

В республике в разгаре период приема документов в высшие учебные заведения. Абитуриенты пока раскачиваются, большого наплыва еще нет. Решающей станет последняя неделя. В ВУЗах надеются, что смогут выполнить план по зачислению на новый учебный год.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Число студентов в Молдове сократилось вдвое за последние 10 лет, заявил глава Академии экономических знаний Григорий Белостечник. По этой причине молдавские ВУЗы вынуждены предпринимать меры, чтобы привлечь абитуриентов.

Бюджетников больше, контрактников меньше

Несмотря на то, что прием документов идет полным ходом, университеты еще не получили от правительства план по бюджетным местам на будущий учебный год. Тем не менее, тенденции последних лет свидетельствуют о том, что в республике меняется соотношение учащихся на бюджетной и контрактной основе. Например, в Академии экономический знаний раньше оно составляло 20/80 процентов учащихся, теперь - 45/55, и это происходит за счет сокращения числа контрактников. Ситуация меняется не только из-за проблем с низкой рождаемостью. Более или менее успешные выпускники молдавских лицеев предпочитают учебу за границей. Серьезную конкуренцию молдавским университетам составляют румынские ВУЗы.

"Надо учитывать то большое количество мест, которое предоставляет румынское государство. Абсолютно уверен, что они это делают из добрых соображений, но такие действия имеют отрицательное влияние на наши университеты. Большое число румынских студентов уезжают учиться в Европу и за океан, а на их места берут людей из Республики Молдова", - пояснил ректор Академии Экономических знаний.

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Ректор Тираспольского университета Эдуард Коробчану добавил, что утечка абитуриентов происходит не из-за низкого качества образования в республике. Речь идет об общей ситуации в стране.

"В Молдове эта проблема стоит острее, чем в других странах. У нее есть социально-экономические причины, которые не касаются образовательной системы. Проблема состоит в том, есть или нет надежда на перспективы в Республике Молдова", - поделился своим мнением Коробчану.

"Мы должны приспосабливаться"

Молдавские ВУЗы теперь выстраивают свою работу исходя из новой реальности. К примеру, Тираспольский университет для того, чтобы привлечь абитуриентов на такие факультеты как физика и математика, обещает подарить каждому поступившему студенту по ноутбуку. Кроме того, учащимся обещают финансовую поддержку при разработке научных проектов в течение учебного года.

Академия экономических знаний, свою очередь, решила дать своим воспитанникам то, за чем они едут за границу - международный диплом. Учебное заведение заключило договор с тремя экономическими ВУЗами Румынии - из Галац, Бухареста и Сучавы с тем, чтобы выдавать двойные дипломы по специальности международное право.

"Мы пытаемся задержать людей здесь, чтобы они получили тот диплом, который они хотят - признанный на европейском уровне", - отметил Белостечник.

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Ректор также добавил, что молдавские документы и так признаются за границей, однако существует стереотип о том, что они не котируются за пределами республики. Еще один способ восполнить нехватку студентов для Академии экономических знаний это - привлечь в ВУЗ иностранных учащихся. В этом году университет расширяет географию - он намерен зачислить порядка ста студентов из Индии.

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