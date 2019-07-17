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Высшая судебная палата

Судьи ВСП высказались по поводу результатов выборов башкана Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коллегия судей Высшей судебной палаты поставила точку относительно результатов выборов башкана Гагаузии, признав действительным решение Апелляционной палаты Комрата.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Высшая судебная палата Республики Молдова оставила в силе решение Апелляционной палаты Комрата об утверждении результатов выборов башкана (главы) Гагаузии, которые состоялись в автономии 30 июня.

Таким образом, судьи отклонили жалобу экс-кандидата на пост башкана Сергея Чимпоеша, который опротестовал решение Апелляционной палаты. Заседание ВСП состоялось во вторник и проходило без участия сторон.

"Апелляция отклонена", - отмечено на сайте ВСП.

© Photo: Vlah.md
Кто такая Ирина Влах - башкан Гагаузии, которого избрали на второй срок

Свое решение об утверждении результатов выборов башкана Гагаузии Апелляционная палата Комрата объявила вечером 11 июля. А 19 июля состоится инаугурация Ирины Влах на пост башкана. Церемония запланирована на 19.00.

Влах уже поздравили с повторным избранием на пост башкана президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная, премьер Майя Санду, представители ряда посольств, вице-премьер России Дмитрий Козак, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, а также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава турецкого агентства TIKA Сельда Ёзденоглу. Успехов избранному башкану пожелал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Абсолютная победа Ирины Влах в Гагаузии — около 92 процентов голосов>>>

Члены Центризбиркома Гагаузии утвердили итоговый протокол подсчета голосов на выборах главы автономии. Так, явка граждан к урнам для голосования составила 50,43 процента. За Ирину Влах проголосовали 49 тысяч 742 избирателей (91,27 процента).

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