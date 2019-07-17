В Кишиневе задержали банду "форточников" - они брали все, что плохо лежит

В молдавской столице участились случаи квартирных краж, лето - сезон работы для воров-домушников, часть из которых удается задерживать сотрудникам правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Для кого-то пора отпусков, а для кого-то - время самой "жаркой" работы. В столице еженедельно происходят случаи ограбления квартир, молдавские воры-домушники используют различные способы проникновения в жилище. На Буюканах сотрудники кишиневской полиции задержали двоих мужчин 27 и 42 лет, которых подозревают в совершении серии квартирных краж в столице.

По данным полиции, свой "рабочий сезон" уроженцы Сынжерейского района начали в мае, а целью для ограбления стали квартиры, расположенные на первых этажах жилых зданий. Метод совершения преступлений был незатейлив - домушники вскрывали пластиковые окна и беспрепятственно проникали в квартиры.

Следственные органы доказали причастность мужчин сразу к нескольким квартирным кражам. Ущерб, нанесенный владельцам квартир, оценивается в 38 тысяч леев.

"Прокололись" домушники на одном из своих "дел" - один из них не заметил, что во дворе жилого дома, где была совершена кража, установлена камера видеонаблюдения, которая запечатлела момент выхода "форточника" из ограбленной квартиры.

В правоохранительных органах Кишинева уточнили - ранее мужчины были судимы за совершение краж и отбывали наказание в местах не столь отдаленных. Сейчас, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 4 лет лишения свободы, а также штраф в размере от 37 до 67 тысяч леев.

Как уберечь свое имущество

Одним из самых верных способов отпугнуть от вашего жилья любителей поживиться за чужой счет является система сигнализации. Также не стоит распространяться о том, что собираетесь в отпуск. Загружать чемоданы в машину надо быстро и, по возможности, не обращая на себя внимание.

Еще один совет: перед поездкой постарайтесь поближе сойтись с соседями. Зоркое око и громкий голос "дамы за стенкой" уже не будут так раздражать, если она задействует эти качества и отпугнет "гостей", позарившихся на ваше имущество.

Сотрудники полиции также рекомендуют гражданам в теплое время года, уходя из квартиры, тщательно закрывать балконные двери, окна и форточки. По возможности - установить на окна декоративные решетки.

В случае продолжительного отсутствия попросите соседей регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика. На время отпуска или длительного отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам.

Откровения вора, ограбившего детский сад в пригороде Кишинева - видео>>>

Одной из мер безопасности также является, как ни странно, систематическая уборка на лестничной площадке возле входной двери. "Домушники" часто обращают внимание на то, сколько пыли скопилось на коврике перед дверью.

Толстый слой пыли - индикатор для вора того, что хозяев давно нет дома. Поэтому жильцам можно прибегнуть к услугам по уборке, либо попросить соседей подмести у двери, пока их нет в городе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK