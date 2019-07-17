Многие, сдавшие БАК, все еще не определились с будущей специальностью

Многие выпускники совершенно не знают, куда будут подавать документы и где им хотелось бы обучаться. Об этом заявила проректор по дидактической работе Государственного университета Молдовы Отилия Дандара.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Удивительно, но даже окончив школу и успешно сдав БАК, многие выпускники все еще не решили, какую же будущую специальность им выбрать. Некоторые даже не знают, что из себя представляет та или иная специальность, а выбор профессии доверяют воле случая – куда поступлю, там и буду обучаться. Соответственно, подают документы на несколько факультетов, на специальности, которые не имеют совершенно ничего общего.

© Sputnik / Osmatesco Проректор по дидактической работе Государственного университета Молдовы Отилия Дандара рассказала в эфире радио Sputnik о том, что выпускники совершенно не знают, куда будут подавать документы и где им хотелось бы обучаться.

"Дети, которые определились со своей карьерой, которым в выборе будущей профессии помогли семья или школа, у которых есть четкие жизненные ориентиры, - они не подают документы на все факультеты всех возможных вузов. Но многие абитуриенты совершенно дезориентированы, записываются на самые разные специальности, так что им даже не хватает места на листе, чтобы указать, на какие факультеты они претендуют. И мы видим, что эти абитуриенты нуждаются в том, чтобы их кто-то проконсультировал, направил", - сказала Отилия Данадара.

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Как разъяснила проректор по дидактической работе Госуниверситета, неопределившиеся выпускники могут воспользоваться услугами профориентационных центров, которые работают внутри университетов.

"У нас есть Центр профориентации и отношений на рынке труда, который очень интенсивно работает как на местах, то есть в кабинетах приема документов, так и внутри Центра. Консультирование может принести пользу и молодежи, и их родителям. Но это неправильно, если молодому человеку исполнилось 19 лет, а он не знает, чем хочет заниматься в жизни", - добавляет профессор Отилия Данадара.

Стоит отметить, что сегодня выпускники старших классов средней школы могут подавать документы на несколько факультетов одновременно и в разные университеты.