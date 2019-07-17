Бешеная Молдова - в стране есть реальный риск озвереть и умереть

Риски подстерегают человека в Молдове на каждом шагу, один из них - подхватить вирус бешенства, переносчиками которого являются некоторые бродячие животные.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik, Андрей Петрик. В теплое время года традиционно учащаются случаи укусов людей дикими, либо бродячими уличными животными. Отдыхая на природе в лесу и встречая бродячую собаку, белку, или лису наш человек, в первую очередь, стремится покормить их с рук. И горько за это расплачивается. На первый взгляд милые и безобидные белки, лисы и другие обитатели леса цепляют отдыхающих за пальцы.

Одиннадцатилетнему ребенку из села Новые Гояны поставили диагноз "бешенство". Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в Городской детской инфекционной клинической больнице.

Мальчика госпитализировали, когда у него началась лихорадка, а температура тела возросла до 38 градусов. Случай заболевания бешенства был подтвержден лабораторно. Ребенка укусила собака, когда он отдыхал в лагере в июне этого года. Мать обработала рану спиртом, однако это не помогло избавить организм от инфицирования.

Советы врачей - как не озвереть

Молдавские врачи-рабиологи вынесли ряд рекомендаций, которые должны быть на вооружении у граждан Молдовы. Если вас укусило бродячее животное, необходимо как можно быстрее промыть рану холодной водой с мылом, а затем тщательно обработать йодом или зеленкой.

После первых санитарных процедур необходимо в срочном порядке обратиться в антирабический кабинет, где у укушенного человека возьмут анализ и определят - есть в крови вирус бешенства или нет.

Особенно опасаться стоит при укусах грызунов. Крысы и белки являются основными переносчиками вируса. Стоит опасаться и лис, которые также обитают в молдавских лесах и являются переносчиками бешенства.

Врачи настаивают - люди, которых случайно укусило дикое животное, не должны бояться медицинских процедур, связанных с лечением от бешенства. Никто сорок уколов в живот длинной иглой вводить не будет. Благодаря современной концентрированной вакцине, укушенному придется перетерпеть шесть уколов, что составляет трехмесячный курс профилактического лечения от бешенства.

Пациенты должны получать комбинированное лечение. Это - антирабический иммуноглобулин и антирабическая вакцина. Но, в крайнем случае, делают только вакцинацию.

Большую опасность представляют для человека обычные крысы – завсегдатаи подвальных помещений частных домов, особенно в сельской местности. В таком случае нужно проводить дератизацию. Но если нет такой возможности и хозяева ловят крыс "по старинке", то необходимо соблюдать элементарные меры безопасности.

В жуткой опасности - самые маленькие граждане Молдовы

Более трехсот человек в одном из детских садов города Резина подвергаются ежедневной опасности - дошкольное заведение оккупировали крысы.

Грызуны, считающиеся одними из основных переносчиков вируса бешенства, обитают в подвале, игровых комнатах и кухонных помещениях соцучреждения.

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Администрация учреждения заявляет, что причина такой плачевной ситуации - отсутствие капитального ремонта.

С момента возведения и сдачи в эксплуатацию помещения детского сада, оно ни разу не ремонтировались. Ранее планировалось провести реконструкцию за счет гранта из Румынии, однако пока неизвестно, когда средства дойдут до администрации дошкольного учреждения.

Сейчас в детском саду воспитываются 360 детей и работают 64 человека. При укусе крысы у каждого из них есть риск заразиться вирусом бешенства.

Бешенство или водобоязнь — одно из заболеваний прошлых столетий, которое процветало в эпоху антисанитарии, плохо развитой медицины и близкого контакта человека с животными. Еще столетие назад от вируса бешенства вымирал скот, домашние животные и люди.

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