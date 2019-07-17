Пенсии и пособия в Молдове: что происходит с выплатами

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. В июле подсчет и финансирование пенсий, пособий, денежной поддержке, помощи и компенсаций проведены согласно установленному графику. Об этом сказано в пояснительной записке Нацкассы соцстрахования Молдовы.
"Все социальные пособия выплачиваются в соответствии с установленным графиком", - отметили в ведомстве.
До 16 июля переданы денежные ресурсы на выплату всех видов пособий, предназначенных семьям с детьми. На единовременное пособие по рождению ребенка перечислили 19,1 миллиона леев (выплата предназначена более чем трем тысячам получателей), а на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка до достижения их трехлетнего возраста – 80,2 миллиона леев (порядка 46 тысяч получателей). На пособие по материнству выделили 58 миллионов лев, а по отцовству – 1,3 миллиона леев.
"До настоящего момента произведен трансфер по всем социальным выплатам, включая социальную помощь в размере 39,8 миллиона леев и пособия по безработице – на 1,5 миллиона леев", - отмечено в докладе Нацкассы соцстрахования.
А на выплату пенсии до 16 июля перечислено 1,29 миллиарда леев.
Кто в Молдове получает самые высокие пенсии
На начало июля 2019 средний размер пенсии в стране составляет 1895,07 лея, что аккурат приравнивается к размеру прожиточного минимума, рассчитанного в среднем на человека в месяц, который на конец предыдущего года располагался на отметке в 1891 лей.
По данным кассы соцтрахования, в стране насчитывается порядка 700 тысяч получателей различных государственных выплат и пособий, большая часть из которых приходится на пенсии по возрасту.
Получателей самых высоких пенсий — свыше двух тысяч леев, — в стране не так много. Речь идет о:
- некоторых категориях работников гражданской авиации — 8661,08 лея;
- участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — 3774,67 лея;
- получатели досрочной пенсии по возрасту - 3130,76 лея.
Большинство граждан республики получает выплаты, средний размер которых не дотягивает до прожиточного минимума в 1891 лей.
- пенсии по возрасту — 1834,21 лея;
- военнослужащие срочной службы и члены их семей — 1639,08 лея;
- лица с ограниченными возможностям — 1431,3 лея;
- отдельные категории работников культуры — 1340,96 лея;
- по случаю потери кормильца — 977,42 лея;
- за выслугу лет — 970,49 лея.
В свою очередь размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1079,33 лея. "Минималка" при тяжелом ограничении возможностей достигла 809,5 лея, при выраженном — 755,3 лея, а при среднем — 539,67 лея.
Перерасчет пенсий дважды в год
Напомним, что депутаты социалисты зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает перерасчет пенсий два раза в год - 1 апреля и 1 октября.
Предлагается ввести 15-процентный коэффициент перерасчета взамен 5,3 процента, которые добавили пожилым людям в апреле этого года. В отдельных случаях перерасчет может составлять и 20 процентов.
"В случае, если размер начисленной ранее пенсии меньше, чем уровень прожиточного минимума, установленный в Молдове, будет производиться 20-процентная индексация пенсии", - утверждают авторы законопроекта.
Документ парламентарии должны рассмотреть и принять в двух чтениях. Закон вступит в силу с момента публикации в Официальном мониторе.
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