Пенсии и пособия в Молдове: что происходит с выплатами

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. В июле подсчет и финансирование пенсий, пособий, денежной поддержке, помощи и компенсаций проведены согласно установленному графику. Об этом сказано в пояснительной записке Нацкассы соцстрахования Молдовы.

"Все социальные пособия выплачиваются в соответствии с установленным графиком", - отметили в ведомстве.

До 16 июля переданы денежные ресурсы на выплату всех видов пособий, предназначенных семьям с детьми. На единовременное пособие по рождению ребенка перечислили 19,1 миллиона леев (выплата предназначена более чем трем тысячам получателей), а на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка до достижения их трехлетнего возраста – 80,2 миллиона леев (порядка 46 тысяч получателей). На пособие по материнству выделили 58 миллионов лев, а по отцовству – 1,3 миллиона леев.

"До настоящего момента произведен трансфер по всем социальным выплатам, включая социальную помощь в размере 39,8 миллиона леев и пособия по безработице – на 1,5 миллиона леев", - отмечено в докладе Нацкассы соцстрахования.

А на выплату пенсии до 16 июля перечислено 1,29 миллиарда леев.

Кто в Молдове получает самые высокие пенсии

На начало июля 2019 средний размер пенсии в стране составляет 1895,07 лея, что аккурат приравнивается к размеру прожиточного минимума, рассчитанного в среднем на человека в месяц, который на конец предыдущего года располагался на отметке в 1891 лей.

По данным кассы соцтрахования, в стране насчитывается порядка 700 тысяч получателей различных государственных выплат и пособий, большая часть из которых приходится на пенсии по возрасту.

Получателей самых высоких пенсий — свыше двух тысяч леев, — в стране не так много. Речь идет о:

некоторых категориях работников гражданской авиации — 8661,08 лея;

участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — 3774,67 лея;

получатели досрочной пенсии по возрасту - 3130,76 лея.

Большинство граждан республики получает выплаты, средний размер которых не дотягивает до прожиточного минимума в 1891 лей.

В свою очередь размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1079,33 лея. "Минималка" при тяжелом ограничении возможностей достигла 809,5 лея, при выраженном — 755,3 лея, а при среднем — 539,67 лея.

Перерасчет пенсий дважды в год

Напомним, что депутаты социалисты зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает перерасчет пенсий два раза в год - 1 апреля и 1 октября.

Предлагается ввести 15-процентный коэффициент перерасчета взамен 5,3 процента, которые добавили пожилым людям в апреле этого года. В отдельных случаях перерасчет может составлять и 20 процентов.

"В случае, если размер начисленной ранее пенсии меньше, чем уровень прожиточного минимума, установленный в Молдове, будет производиться 20-процентная индексация пенсии", - утверждают авторы законопроекта.

Документ парламентарии должны рассмотреть и принять в двух чтениях. Закон вступит в силу с момента публикации в Официальном мониторе.

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