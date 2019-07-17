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Распятие

Дерзкие кражи из монастыря в Дрокии: воры получили длительные сроки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Два преступления были совершены в течение нескольких дней и скрыться злоумышленникам после "повторного захода" не удалось, их поймали практически сразу.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Двое рецидивистов получили длительные тюремные сроки за две кражи в особо крупных размерах из монастыря в Дрокиевском районе, сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

Православный храм, архивное фото.
© Sputnik / Ilya Timin
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Преступления были совершены в начале апреля этого года в монастыре Святого пророка Ильи в селе Никорены. Один из обвиняемых проник внутрь монастыря через окно и украл ряд ценностей. 

Три дня спустя он вернулся на место преступления с сообщником, который в тот день досрочно освободился.

Опять же через окно злоумышленники проникли в церковь и украли золотые и серебряные украшения, которые монастырь получил в дар от прихожан, а также оклад иконы Пресвятой Богородицы.

По данным следствия, ущерб составил более одного миллиона леев. Злоумышленников задержали по горячим следам на автовокзале в Сороках. При них обнаружили украденные ценности, которые затем вернули монастырю. 

Преступниками оказались 45-летние жители Фалештского и Оргеевского районов. Ранее они уже привлекались к ответственности за серию краж в церквях. В ходе допроса злоумышленники полностью признали свою вину.

В середине мая дело было передано в суд. Сейчас мужчины узнали приговор. Один из воров получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а его сообщник проведет за решеткой 7 лет и 60 дней.

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