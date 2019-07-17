Глава Нацбанка Молдовы об инциденте в MAIB: на что обратил внимание Армашу

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) разработает пакет рекомендаций для финансовых учреждений страны в связи с инцидентом в КБ Moldova Agroindbank АО (MAIB), в одном из филиалов которого в Кишиневе опустошили сейфовые ячейки. Об этом заявил глава Нацбанка Октавиан Армашу в среду на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Председатель комиссии Игорь Мунтяну задался вопросом, как при нынешнем уровне внутреннего контроля в банках произошло это ЧП, и как финучреждения могут противостоять бандитизму.

"Национальный банк в первую очередь осуществляет пруденциальное регулирование и надзор банков и не контролирует операционные риски. Операционные риски банков - забота самих банков", - сказал Армашу.

Он пояснил, что НБМ требует, чтобы финучреждения оценивали эти риски и адекватно реагировали, то есть, чтобы на такие инциденты выделялся отдельный капитал.

Что касается того, как банк оценивает эти риски и как он им противостоит, то, по словам Армашу, каждое финансовое учреждение должно искать наиболее эффективное решение.

"Банки просчитывают подобные риски. Когда появляются подобные ситуации, то у банков есть откуда компенсировать эти потери. Как в ситуации с Agroindbank", - сказал глава Нацбанка.

По его словам, конечно, Нацбанк тоже отреагировал на произошедшее. "Хотим узнать от банка и понять, каковы причины произошедшего, что привело к этому. Чтобы на основе этого подготовить список рекомендаций для остальных банков и снизить подобные риски", - отметил он.

По данным Генинспектората полиции, в ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, драгоценности и документы, после чего скрылись с места преступления.

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Админсовет КБ Moldova Agroindbank АО принял решение компенсировать каждому пострадавшему клиенту сумму до 500 тысяч леев. Кроме того, банк объявил о вознаграждении в размере миллиона леев тем, кто предоставит данные, которые смогли бы помочь задержать преступников и вернуть украденное имущество клиентов MAIB.

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