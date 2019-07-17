Прогнозы врачей: в каком состоянии находится ребенок, заболевший бешенством

Вице-директор детской инфекционной больницы утверждает, что маленького пациента на самом деле накануне госпитализации собака не кусала.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Мальчик из села Новые Гояны, который заболел бешенством, поступил в детскую инфекционную больницу еще в минувшую пятницу. Как рассказала вице-директор медицинского учреждения Стелла Корнилова, ребенок был госпитализирован в очень плохом состоянии с признаками вирусного энцифалита, температурой, нестабильной ходьбой. Несмотря на усилия врачей, здоровье пациента продолжало ухудшаться, и уже к понедельнику у него появились выраженные признаки бешенства - свето- и звукобоязнь, ярко выраженный тремор.

"Согласно эпидемиологическим данным это – очень редкие случаи. Я не знаю за последние 20-25 лет случаев бешенства среди детей в Республике Молдова", - заявила Корнилова.

Врач также отметила, что появившаяся информация о том, что ребенка укусила собака, не соответствует действительности. По словам специалиста, мальчик был очень дружелюбен по отношению к бродячим псам и контактировал с ними неоднократно.

"Мы не можем сказать, когда именно произошел контакт с возможным зараженным животным. Да, мальчик был поцарапан, но для этого случая инкубационный период - короткий. Ребенок не был укушен. Он просто играл, и был немного поцарапан даже без крови", - пояснила Стелла Корнилова.

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Вице-директор детской инфекционной больницы сообщила, что ребенок принимает необходимое лечение. Однако прогноз в таких случаях обычно сдержанный.

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