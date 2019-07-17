21:34 17 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD17.69
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.68
Поиск

Шесть маршрутов общественного транспорта в Кишиневе временно изменятся

CC0 / Pixabay / Athena24
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0

Ремонтные работы в столице влияют на движение общественного транспорта, читайте в обзоре Sputnik, где и когда меняются маршруты.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Маршруты одного автобуса и пяти микроавтобусов изменятся на несколько дней в связи с работами по реабилитации инженерных сетей в исторической части молдавской столицы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе примэрии Кишинева.

Речь идет об ограничении движения транспорта с 19 по 23 июля на улице Тигина (участок между улицами Букурешть и А.Щусева).

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Муниципальные советники потребовали отставки Кодряну и Грозаву

Поэтому в указанные сроки автобусы №9 поедут с улицы Тигина по улицам Букурешть, В.Александри, А.Бернардацци, Тигина, А.Матеевича, Пан Халиппа, И.Инкулец и далее по привычному пути.

Микроавтобусы №125 и 191 с улицы Букурешть будут сворачивать на улицу В.Александри, далее ехать по улицам А.Бернардацци, Тигина, А.Матеевича, Пан Халиппа, И.Инкулец и после по привычному маршруту.

Микроавтобусы №178 и 192 с улицы Тигина поедут по улицам Букурешть, В.Александри, А.Матеевича и дальше по обычному пути.

Маршрутки №190 с улицы Тигина свернут на Букурешть, затем поедут по улицам Измаильской, А.Бернардацци, Тигина, А.Матеевича, Пан Халиппа, И.Инкулец и дальше по обычному пути.

Центральный рынок Кишинева претендует на попадание в книгу рекордов Гиннесса>>>

Какие еще ограничения действуют в столице
Двери троллейбуса
© Sputnik / Miroslav Rotari
Такого еще не было: как в столичном троллейбусе оказался слон - фото

В связи с работами по ремонту сетей до 31 июля полностью остановлено движение транспорта по улице 31 августа 1989 на участке между улицами А.Лэпушняну и Т.Чорба. Еще на трех улицах приостановлено движение автомобилей до 2 августа. Эти меры связаны с укладкой водопровода и канализации на улицах Б.П.Хашдеу, З.Арборе и Моара Рошие.

В связи с работами "по восстановлению инженерных коммуникаций в исторической части города" до 31 июля приостановлено движение транспорта на улице Тигина - участок между улицами 31 августа 1989 и Букурешть. 

В Сети высмеяли кишиневские маршрутки: в салоне, как в сауне - видео>>> 

Кроме уже перечисленных выше маршрутов изменено также движение микроавтобуса №13. С улицы Тигина он сворачивает на бульвар Штефана чел Маре, затем едет по улице Чуфля, бульвару Дачия и далее по обычному маршруту.

Еще два микроавтобуса едут иначе

Два маршрута микроавтобусов изменились до 26 июля в связи с тем, что АО Termoelectrica проводит работы по реабилитации теплосети.

Речь идет об улице Д.Рышкану на участке между улицами Т.Владимиреску и Академика А.Сахарова.

Троллейбус вышел из строя
© Photo: ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
Троллейбус на мускульной тяге: невеселые заметки на полях поста в соцсети

Таким образом, маршрутка №117 с улицы Д.Рышкану едет по улицам Т.Владимиреску, Киевской, А.Руссо и далее по привычному пути. В обратную сторону с улицы Н.Димо микроавтобус следует по улицам Т.Владимиреску и Д.Рышкану и далее по обычному маршруту.

Маршрутка №184 с улицы Т.Владимиреску поворачивает на Киевскую, едет по А.Руссо, Б.Воевод и дальше по привычному пути. Обратное движение предполагает поворот с улицы Н.Димо на Т.Владимиреску и после этого по привычному пути.

Водителей просят следовать дорожным указателям, чтобы избежать пробок.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Перевозчики требуют поднять цены на автобусные маршруты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники сражения с водяными пистолетами в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея: ежегодная массовая перестрелка из водяных пистолетов - фото
Патруль «Белых лебедей»
Патруль «Белых лебедей»
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться