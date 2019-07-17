Шесть маршрутов общественного транспорта в Кишиневе временно изменятся

Ремонтные работы в столице влияют на движение общественного транспорта, читайте в обзоре Sputnik, где и когда меняются маршруты.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Маршруты одного автобуса и пяти микроавтобусов изменятся на несколько дней в связи с работами по реабилитации инженерных сетей в исторической части молдавской столицы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе примэрии Кишинева.

Речь идет об ограничении движения транспорта с 19 по 23 июля на улице Тигина (участок между улицами Букурешть и А.Щусева).

Поэтому в указанные сроки автобусы №9 поедут с улицы Тигина по улицам Букурешть, В.Александри, А.Бернардацци, Тигина, А.Матеевича, Пан Халиппа, И.Инкулец и далее по привычному пути.

Микроавтобусы №125 и 191 с улицы Букурешть будут сворачивать на улицу В.Александри, далее ехать по улицам А.Бернардацци, Тигина, А.Матеевича, Пан Халиппа, И.Инкулец и после по привычному маршруту.

Микроавтобусы №178 и 192 с улицы Тигина поедут по улицам Букурешть, В.Александри, А.Матеевича и дальше по обычному пути.

Маршрутки №190 с улицы Тигина свернут на Букурешть, затем поедут по улицам Измаильской, А.Бернардацци, Тигина, А.Матеевича, Пан Халиппа, И.Инкулец и дальше по обычному пути.

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В связи с работами по ремонту сетей до 31 июля полностью остановлено движение транспорта по улице 31 августа 1989 на участке между улицами А.Лэпушняну и Т.Чорба. Еще на трех улицах приостановлено движение автомобилей до 2 августа. Эти меры связаны с укладкой водопровода и канализации на улицах Б.П.Хашдеу, З.Арборе и Моара Рошие.

В связи с работами "по восстановлению инженерных коммуникаций в исторической части города" до 31 июля приостановлено движение транспорта на улице Тигина - участок между улицами 31 августа 1989 и Букурешть.

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Кроме уже перечисленных выше маршрутов изменено также движение микроавтобуса №13. С улицы Тигина он сворачивает на бульвар Штефана чел Маре, затем едет по улице Чуфля, бульвару Дачия и далее по обычному маршруту.

Еще два микроавтобуса едут иначе

Два маршрута микроавтобусов изменились до 26 июля в связи с тем, что АО Termoelectrica проводит работы по реабилитации теплосети.

Речь идет об улице Д.Рышкану на участке между улицами Т.Владимиреску и Академика А.Сахарова.

Таким образом, маршрутка №117 с улицы Д.Рышкану едет по улицам Т.Владимиреску, Киевской, А.Руссо и далее по привычному пути. В обратную сторону с улицы Н.Димо микроавтобус следует по улицам Т.Владимиреску и Д.Рышкану и далее по обычному маршруту.

Маршрутка №184 с улицы Т.Владимиреску поворачивает на Киевскую, едет по А.Руссо, Б.Воевод и дальше по привычному пути. Обратное движение предполагает поворот с улицы Н.Димо на Т.Владимиреску и после этого по привычному пути.

Водителей просят следовать дорожным указателям, чтобы избежать пробок.

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