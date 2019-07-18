Страстные "игры": влюбленная парочка рассмешила позой прохожих - фото

Жители столичного сектора видали всякое, но такое - наверняка впервые: на Чеканах странные влюбленные устроили зрелище не для слабонервных.

Любовь - зла, думали жители кишиневского микрорайона Чеканы, идя утром на работу. Они обратили внимание на молодую пару. Вроде бы ничего необычного - парень и девушка сидели на лавочке и страстно обмниались. Дело молодое. Но удивило прохожих то, что молодой человек расположился на коленях у барышни, явно превосходя ее в весе.

Парочка довольно долго сидела в таком положении и о чем-то общалась. Может быть влюбленные думали, как дальше выстраивать свою личную жизнь, а, может, прикидывали планы на остаток недели. Неизвестно.

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Однако, что они сделали точно, - подняли настроение всем, кто шел этим утром на работу.

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