На каких улицах в Кишиневе временно отключат свет

Публикуем список улиц столицы, на которых планируются отключения электричества.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-140 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей 128-134, Митрополит Петру Мовилэ 39-41, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. Колумна 108, Митрополит Бэнулеску Бодони 20/1, 41, 43, 43A, 45, 47, 47/1, бул. Штефан чел Маре 100, 138, 148, 148A,G, 150, Театрулуй 2/1, переулок Театрулуй 1-15, 2-6 - в период с 11:00 - 15:00.

Чеканы:

- ул. Индустриалэ 34 - в период с 09:00 - 17:00.

- ул. М. Садовяну 5-55, 22, 24, 9999 - в период с10:00 - 17:00.

Сектор Рышкановка:

- ул. Н. Донич 1-15, 4-60, 27, Г. Выртосу 1-3, 2-18, 21, Ипотешть 43, Студенцилор 3-6, Т. Панфиле 7, 27, Валя Албэ 13, 18, Ф. Лупашку 22, 60, Замолксе 3-29, 4-22 - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. А. Дога 2, 4, 13/2, 45/1, 45/2, 45/3, Флорэрь 3, 5/1, 7, Флорэрь 1 переулок 2J, 6, 8,Флорэрь 2 переулок 1-7, Мачилор 11, 18, Пажурий 7-17, 13/1, 16-30, 999, Тудор Владимиреску 6/1 - в период с 09:00 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыней 95, 99, 107, 107/2, 128A - в период с 09:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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