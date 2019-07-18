Импорт бензина с начала года подорожал почти на 20 процентов

В леевом эквиваленте рост еще больше, причиной стало падение курса молдавского лея к американскому доллару.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. С начала года средняя цена импорта бензина в Молдову выросла на 19,3 процента в долларовом эквиваленте. Об этом сообщается в отчете Национального агентства по регулированию в энергетике.

Цена в первые три месяца года выросла с 531,8 доллара за тонну в январе до 634,3 доллара за тонну в марте. В леевом выражении средняя цена импорта бензина выросла еще больше, на 19,5 процента - с 9116 леев за тонну в январе до 10897 леев за тонну в марте. Причиной стало падение курса лея по отношению к доллару.

Начиная с 1 марта в Молдове была изменена процедура формирования цен на бензин. По закону, который накануне завершения осенне-зимней сессии принял парламент, право устанавливать цены на горючее вернулось к компаниям-поставщикам.

Они будут формироваться исходя из расходов компании и ставки рентабельности, которая не должна превышать 10 процентов.

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