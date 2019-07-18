Мужчины в Молдове после выхода на пенсию живут всего несколько лет

Средняя продолжительность жизни у мужчин в нашей стране составляет чуть более 66 лет, женщины живут на девять лет дольше.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Средняя продолжительность жизни у мужчин в Молдове составила 66,3 года. Таким образом, в среднем мужчины после выхода на пенсию живут лишь около трех лет. Напомним, с 1 июля 2019 года пенсионный возраст для мужчин установлен в 63 года, при трудовом стаже в 34 года.

При этом продолжительность жизни у мужчин снижается - в 2018 году мужчины жили на 0,4 года меньше по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем за четыре последних года продолжительность мужчин выросла более чем на год - с 65,2 до 66,3 лет, отмечают статистики.

Женщины в среднем живут на девять лет дольше, чем мужчины. Продолжительность жизни у женщин составила 75 лет, сообщается в отчете Национального бюро статистики. Разрыв эксперты объясняют высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин, причем во всех возрастных группах.

Общая продолжительность жизни населения Молдовы по итогам 2018 года составляет 70,6 лет. Согласно статистическим данным, наблюдается тенденция к увеличению продолжительности жизни. Если в 2014 году уровень смертности составил 13,9 случаев на тысячу жителей, то в 2017 году - уже 13,4 случая.

Коэффициент детской смертности составил 9,1 на тысячу новорожденных.

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