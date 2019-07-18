Важное решение молдавских властей: это касается каждого абитуриента

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. При поступлении в ВУЗ или в профессионально-технические образовательные учреждения Молдовы больше не потребуется медицинская справка. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Алла Немеренко на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня не будет требоваться медицинская справка при поступлении на обучение, потому что он исключен из списка документов, необходимых для поступления в профессионально-технические и высшие образовательные учреждения", - отметила Немеренко.

По ее словам, соответствующий указ подписан главой Минздрава и министром образования, культуры и исследований.

! Правда, есть и исключения. Справку все-таки придется представить при поступлении на специальность, где учитываются физические данные кандидата, - военные, спортсмены, пожарные, полицейские и так далее, пояснила министр.

"Каждый выпускник по Конституции имеет право на обучение. Это не зависит от состояния его здоровья. И мы обязаны обеспечить это право без каких-либо условий. Также необходимо соблюдать право на конфиденциальность и защиту данных персонального характера. Сего форма 086/е пестрит информацией о здоровье молодых людей", - отметила Немеренко.

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По мнению министра, благодаря этому также снизится нагрузка на медучреждения, которые наряду с потоком пациентов вынуждены принимать огромное число желающих получить заветную медсправку для поступления в ВУЗ. Кроме того, как считает министр, это сэкономит и время и нервы, а также устранит бюрократию, очереди и прочее.

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