11:57 18 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.65
  • RUB0.28
  • RON4.18
  • UAH0.68
Поиск
Абитуриенты перед вступительным испытытниями

Важное решение молдавских властей: это касается каждого абитуриента

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
74 0 0

Хотя приемная кампания в ВУЗы Молдовы идет полным ходом власти республики решили внести изменения в процедуру подачи документов абитуриентами.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. При поступлении в ВУЗ или в профессионально-технические образовательные учреждения Молдовы больше не потребуется медицинская справка. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Алла Немеренко на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня не будет требоваться медицинская справка при поступлении на обучение, потому что он исключен из списка документов, необходимых для поступления в профессионально-технические и высшие образовательные учреждения", - отметила Немеренко.

По ее словам, соответствующий указ подписан главой Минздрава и министром образования, культуры и исследований.

! Правда, есть и исключения. Справку все-таки придется представить при поступлении на специальность, где учитываются физические данные кандидата, - военные, спортсмены, пожарные, полицейские и так далее, пояснила министр.

Абитуриенты
© Sputnik / Виталий Аньков
Хочу учиться: как ВУЗы Молдовы привлекают студентов

"Каждый выпускник по Конституции имеет право на обучение. Это не зависит от состояния его здоровья. И мы обязаны обеспечить это право без каких-либо условий. Также необходимо соблюдать право на конфиденциальность и защиту данных персонального характера. Сего форма 086/е пестрит информацией о здоровье молодых людей", - отметила Немеренко.

ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента>>>

По мнению министра, благодаря этому также снизится нагрузка на медучреждения, которые наряду с потоком пациентов вынуждены принимать огромное число желающих получить заветную медсправку для поступления в ВУЗ. Кроме того, как считает министр, это сэкономит и время и нервы, а также устранит бюрократию, очереди и прочее.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Абитуриенты из Молдовы могут поступить в СПбГУ
Поступление в ВУЗы Молдовы 2019: все, что нужно знать абитуриентам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники сражения с водяными пистолетами в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея: ежегодная массовая перестрелка из водяных пистолетов - фото
Патруль «Белых лебедей»
Патруль «Белых лебедей»
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться