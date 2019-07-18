Суд вынес приговор молдаванину, укусившему за палец полицейского

Сразу три статьи обвинения и приговор по делу на пьяного водителя, который вцепился в палец сотрудника правоохранительных органов и долго не отпускал его.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Суд вынес приговор тому самому водителю, который в состоянии алкогольного опьянения вцепился в палец сотрудника полиции. Мужчина получил четыре года и два месяца тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

В этот вердикт включена часть испытательного срока, который он получил годом ранее.

По этому делу он проходил сразу по трем статьям обвинения – "насилие в отношении должностного лица, хулиганство и отказ, сопротивление и уклонение от прохождения алкотеста, а также действия, совершенные лицом, не имеющим водительских прав".

Инцидент произошел 16 марта на трассе R-3 на въезде в село Бозиены. Патрульные инспекторы остановили вызвавший подозрение автомобиль модели "ВАЗ". За рулем транспортного средства находился 25-летний молодой человек с явными признаками опьянения.

Он отказался предоставлять документы и проходить алкотест. Водитель вел себя агрессивно, ругался на полицейских, использовав нецензурные выражения, а затем вцепился зубами в палец сотрудника правоохранительных органов и долго его не отпускал. После чего дебошира задержали.

Все это произошло в момент, когда обвиняемый находился на испытательном сроке – в прошлом году он получил условные три года тюрьмы за умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью.

В Генпрокуратуре добавили, что вердикт суда не окончательный и может быть обжалован согласно закону.

Инцидент с укушенным за палец полицейским стал популярным на страницах британских СМИ. Так, интернет-издание Metro написало об этом случае.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK