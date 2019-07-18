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Владимир Плахотнюк

Попшой: США готовы выдать Молдове Плахотнюка при некоторых условиях

© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Общество
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Вице-спикер парламента Молдовы рассказал о том, как Штаты могут экстрадировать бывшего лидера Демпартии в республику.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Американские партнеры готовы выдать Молдове экс-лидера Демпартии республики Владимира Плахотнюка, если на его имя будет мандат на арест и убедительные доказательства о причастности к какому-либо преступлению, заявил вице-спикер парламента страны Михай Попшой в интервью одному из местных СМИ.

Экс-руководитель Демократической партии Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
На некоторые активы Плахотнюка наложен секвестр

"У нас есть открытость со стороны наших партнеров, в том числе американских. Если Плахотнюк в Америке (у нас нет уверенности на 100%), наши американские партнеры открыто заявили, что как только появится мандат на арест и убедительные доказательства о его причастности к краже миллиарда или любому другому преступлению, они открыты к законной процедуре экстрадиции", - сказал Попшой.

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По его словам, это абсолютно нормальная процедура.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя политформирования. СМИ сообщают, что, в настоящее время он находится в США.

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