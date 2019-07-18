Додон: "Газпром" утвердил кандидатуру на пост главы "Молдовагаз"

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что "Газпром" одобрил кандидатуру Вадима Чебана на пост главы "Молдовагаз". Накануне глава республики совершил рабочий визит в Москву, где у него состоялись встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком и руководством газового концерна.

"Господин Чебан провел отдельные переговоры с руководством "Газпрома". Насколько знаю, его кандидатура утверждена. Сегодня-завтра состоится процедура по его назначению. Предстоит очень много работы относительно "Молдовагаз". Считаю, что там есть очень много внутренних ресурсов, что касается тарифа на газ для конечного потребителя", - заявил Додон на брифинге в четверг по итогам заседания Совбеза.

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.

Как происходит процедура назначения?

Пост главы "Молдовагаз" оказался вакантным с мая 2018 года, когда по решению парламента предыдущего руководителя компании Василия Ботнаря перевели на должность директора Службы информации и безопасности.

Процедура назначения председателя "Молдовагаз" выглядит следующим образом: правительство предлагает кандидатуру на этот пост, а "Газпром" может утвердить или отклонить вариант из Кишинева. Решение принимается Советом директоров "Газпрома" в координации с правительством Молдовы.

Контрактные отношения

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

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В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

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