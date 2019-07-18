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Приднестровье уходит в электронный формат

© Sputnik / Андрей Александров
Общество
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Вся документация приднестровского региона в скором времени перейдет в электронный вариант.

ТИРАСПОЛЬ, 18 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Верховном Совете непризнанной ПМР приняли в окончательном чтении законодательную инициативу, позволяющую ввести на территории приднестровского региона электронные лицензии. А в первом чтении депутаты одобрили пакет законопроектов, касающихся перевода официальных документов в электронный формат.

"Правительство  в дополнение к введению электронных лицензий также инициировало пакет законопроектов, предлагающих наряду с бумажными документами регистрирующего органа получать их в электронном формате", - рассказали в правительственной пресс-службе.

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© Sputnik / Irina Leahova
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Речь идет о получении в электронном виде таких документов, как свидетельство о государственной регистрации юридического лица, права на недвижимое имущество, свидетельство на товарный знак, на право пользования наименованием места происхождения товара, патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а также удостоверение к патенту или свидетельству.

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Представленный пакет законопроектов депутаты поддержали единогласно и приняли в первом чтении. А инициатива по электронным лицензиям в ближайшее время будет отправлена на подпись лидеру Приднестровья.

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Теги:
лицензии, документы, электронные услуги, Приднестровье


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