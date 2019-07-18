Как спасали один из символов Молдовы в Сорокском районе - видео

Белые аисты всегда были символами Молдовы, ранее считалось, что в селе, где они построят гнездо, будет счастье и мир.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В минувшую среду на одной из улиц коммуны Василкэу Сорокского района было шумно – сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям и местные жители спасали аистят, чье гнездо располагалось на стволе старого дерева.

Акация, на которой гнездились птенцы, могла рухнуть в любой момент и повредить дом на противоположной стороне улицы, нанеся серьезный ущерб его хозяевам.

© AFP 2019 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Аист

Для спасения птенцов и жилища людей пригнали подъемный кран, чтобы установить столб, которым укрепили трухлявое дерево. По словам зоологов, если бы гнездо упало, птенцы бы погибли, так как еще не обладают необходимыми навыками выживания.

Примар коммуны Василкэу Сорокского района Георгий Кожокару отметил, что поскольку сельчанам было жалко лишиться символа счастья – аистов, приносящих мир в населенный пункт.

"Хотели спасти птенцов, потому что по имеющейся у нас информации, они не выживают, если остаются без гнезда. Мы установили там столб и привязали дерево к нему", - сказал примар.

Что говорят легенды

Во времена турецких завоеваний молдавская крепость Городешты была осождена янычарами. Храбро сражались защитники крепости, но силы были неравными, а тут еще и запасы воды и пищи подошли к концу. Осажденным грозила гибель.

Янычары уже заранее торжествовали победу. Но внезапно сильный ветер от множества крыльев заставил врагов пригнуться к земле. К Городештам летели сотни белокрылых аистов. В клювах они несли огромные грозди винограда с родной молдавской земли.

Благодаря им осажденные молдавские воины были спасены от жажды и голода. Виноград возродил в них силы, они отстояли крепость, враг вынужден был отступить.

С тех пор, по народному преданию, белокрылый аист стал символом счастья и благополучия. Ныне белоснежную птицу с гроздью винограда можно встретить на этикетках молдавских вин и коньяков. Она стала эмблемой молдавского виноделия.

Спасенные животные

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала года спасатели выручили из беды 175 животных.

Только в 2019 году молдавские спасатели помогли животным в 150 чрезвычайных ситуациях. Чаще всего речь идет о кошках и собаках. Нередко их спасают из горящих помещений.

Но бывают и более необычные эпизоды. Например, летом 2018 года в Кишиневе в канализационный люк на глубину 3,5 метра провалился теленок. Его вызволяли сразу два экипажа спасателей. Трехсоткилограммового теленка извлекли с помощью тросов живым и невредимым.

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