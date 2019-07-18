Смогут ли граждане Молдовы свободно работать в ЕС - мнение евродепутата

Принятие резолюции в Европарламенте может обеспечить гражданам Молдовы право на беспрепятственную работу на пространстве ЕС - такое мнение выразил румынский евродепутат, выступая в эфире одного из частных телеканалов.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Европарламентарии могут принять специальную резолюцию, в соответствии с которой у граждан Молдовы будет право на работу в любом уголке Евросоюза. Об этом заявил в интервью одному из частных молдавских телеканалов депутат ЕП от Румынии, представитель Партии народного движения Еуджен Томак.

Депутат подчеркнул, что инициатива не связана с попыткой обеспечить еще большую миграцию трудоспособных граждан из Молдовы, а направлена на облегчение процедуры официального трудоустройства на пространстве Европейского Союза и, прежде всего, приграничных с Молдовой регионов и городов Румынии.

"Это затронет и жителей приграничной зоны возле Прута. Если у граждан Молдовы будет необходимое разрешение на работу в Евросоюзе и в Румынии, они смогут с утра уезжать на работу в Галац, Яссы, Васлуй, а затем возвращаться домой", - уточнил европарламентарий.

Сейчас граждане Молдовы беспрепятственно могут выезжать в страны ЕС в личных и туристических целях по биометрическому паспорту.

Стоимость биометрического паспорта составляет 700 леев при получении его за 30 дней, 950 леев — за 15. Желающим получить паспорт за три часа нужно выложить 2280 леев.

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Cогласно молдавскому законодательству, граждане страны могут иметь два действительных паспорта одновременно, при условии, что личные данные владельца идентичны. Владение вторым паспортом дает владельцу возможность подать заявку на другую визу при использовании первого документа.

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