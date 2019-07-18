Банковский скандал и судьба Генпрокуратуры Молдовы в поле зрения Совбеза

Члены молдавского Совбеза обсудили ситуацию вокруг банковского скандала, вероятность, что часть депутатов могут лишиться неприкосновенности, а также процедуру назначения и.о. генпрокурора.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сразу утвердит поправки в закон о прокуратуре, которые предполагают процедуру назначения исполняющего обязанности генерального прокурора республики. Соответствующее заявление глава республики сделал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего совета безопасности Молдовы.

Банковский скандал в поле зрения Совбеза

Додон сообщил, что, в частности, речь шла о действиях ответственных структур по ситуации в банковской секторе Молдовы и расследованием банковской кражи, а также отчета Kroll-2 одноименной детективной компании.

"Отчитались Нацбанк, Генпрокуратура. Первая информация, которую могу предоставить, потому что много секретных данных: Генпрократура (в новом составе в виде заместителей. Надеюсь, в ближайшее время и там произойдут изменения) инициировала множество действий по блокированию и наложению секвестра на ряд активов некоторых лиц, которые могут замешаны в Kroll", - сказал Додон.

Он напомнил, что "речь идет в том числе о Gemeni, Prime и других активах, о которых уже писали в прессе".

Прокуроры могут настоять на снятии иммунитета с ряда лиц

Президент отметил, что "членов Совбеза проинформировали о том, что если будет достаточно необходимой информации для снятия иммунитета с некоторых лиц, в том числе из парламента или тех, кто пользуется иммунитетом, то Генпрокуратура может в ближайшее время выступить с такими инициативами".

Он пояснил, что с таким предложением прокуроры должны выступить на пленарном заседании парламента.

"Когда и как, зависит от их решения. Но уверен, что подобные действия произойдут. Хотелось бы, как можно быстрее. Но не хочу вмешиваться в деятельность прокуратуры. В целом, к прокуратуре есть много вопросов даже после ухода Эдуарда Харунжена", - сказал президент.

Называть фамилии парламентариев, которых может коснуться процедура снятия иммунитета, он не стал, отметив, что это не в компетенции президента.

Когда назначат и.о. генпрокурора?

Глава республики напомнил, что во вторник депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о прокуратуре, а завтра рассмотрят их во втором. Изменения предполагают условия для назначения исполняющего обязанности генпрокурора до проведения конкурса на пост генпрокурора, так как он длится от 60 до 90 дней.

"У нас твердая позиция и президента, и премьера, и спикера парламента, и главы МВД. У нас было сегодня отдельное заседание до Совбеза. Необходимо менять ситуацию в Генпрокуратуре. От этого зависит, как быстро он сможет предстать в парламенте. С такой инициативой (о снятии иммунитета – ред.) они должны были прийти еще несколько лет назад. Сейчас проснулись – применяют процедуру секвестра и так далее. А где были раньше? Надо разбираться", - сказал Додон.

Президент сообщил, что как только парламент проголосует во втором чтении поправки, касающиеся процедуры назначения и.о. генпрокурора, он сразу же подпишет этот проект.

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"Сразу же подпишу. Он будет опубликован (в Официальном вестнике страны – ред.) и пойдем дальше", - сказал он.

Дополнения к отчету Kroll-2

По словам президента, Нацбанк Молдовы находится в постоянном контакте с Генпрокуратурой и Kroll.

"Что касается появившейся информации о дополнениях к отчету Kroll-2, то ни Генпрокуратура, ни Нацбанк сегодня на заседании Совбеза не смогли подтвердить их достоверность. Потребовали, чтобы ответственные структуры, у которых есть этот отчет со всеми дополнениями и списком конечных получателей, подтвердили и опровергли информацию, появившуюся в прессе. Параллельно ведется расследование, откуда могли появится эти данные", - добавил Додон.

Отставка Харунжена

На прошлой неделе парламент 56 голосами принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Согласно резюме, Харунжен занимал пост заместителя первого заместителя генерального прокурора с июля 2015 года, а после отставки своего предшественника Корнелиу Гурина, 26 февраля 2016 года, он занял должность исполняющего обязанности генпрокурора. Указ о назначении Харунжена генпрокурором 8 декабря 2016 года подписал президент Николае Тимофти.

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