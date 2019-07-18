Гражданство Молдовы на продажу: что заявил Додон о скандальной инициативе

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что закон о выдаче гражданства республики в обмен на инвестиции будет "заморожен". Этот вопрос, по его словам, обсуждался на заседании Высшего совета безопасности страны в четверг.

"Обсудили программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Как известно, нынешний парламент принял в первом чтении решение аннулировать эту программу. К настоящему моменту подано 34 заявки. Одни уже рассмотрены, другие находятся в процессе", - сообщил Додон на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза.

По его словам, в пятницу, 19 июля, парламент примет решение о приостановлении этой программы "для прояснения всех деталей".

"Есть вопросы относительно фирм, которые участвуют в этом процессе. Да, есть одна международная компания с хорошим именем, которая была привлечена в этот проект, но есть и небольшие фирмы, в том числе и молдавские с сомнительными владельцами, которые также вовлечены в эту программу", - отметил президент.

Он уточнил, что пока не прояснится ситуация, программа предоставления молдавского гражданства в обмен на инвестиции будет приостановлена.

"Те заявки, которые уже поданы, комиссия рассмотрит и направит президенту. Будем ли мы дальше использовать эту программу - примем решение после того, как проясним все детали", - заключил Додон.

В 2018 году власти Молдовы упростили процедуру получения молдавского гражданства для иностранцев, которые инвестируют финансовые средства в молдавскую экономику.

Предусматривалось, что в этой программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений. Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Или же претендент на получение гражданства (не младше 18 лет) должен вложить хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова не менее 250 тысяч евро.

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За несколько месяцев власти республики получили несколько десятков заявок на "покупку" молдавского паспорта таким путем. Некоторые из них были одобрены. Информация о том, граждане каких стран хотят получить гражданство Молдовы в обмен на инвестиции, не разглашалась ни разу, так как носит персональных характер.

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