История с бешенством: в Ставченах призывают граждан обращаться к врачу

С тем, что необходимо принимать срочные меры согласны и жители Ставчен. Они признаются, что опасаются ходить по улицам населенного пункта из-за бездомных животных.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik, Дарья Чернега. В населенных пунктах Ставчены и Новые Гояны объявлена профилактика бешенства. Принять меры местных врачей вынудил недавний случай, когда одиннадцатилетний мальчик заразился после того, как контактировал с зараженным животным. В четверг стало известно, что организм ребенка не смог справиться с опасной болезнью, - мальчик скончался в больнице. Жителей Ставчен и Новых Гоян, которые обслуживает общий медицинский центр, просят обратиться к врачу, если в течение года их кусали или царапали животные.

"Даже если в домашних условиях человека укусило животное, либо был контакт с собаками, кошками, которые, к примеру, поцарапали – надо обязательно обращаться к семейному врачу. Мы берем человека на обследование", - рассказала руководитель центра здоровья Ставчен Татьяна Выртосу.

Медик также отметила, что пока в центр общественного здоровья Ставчен обратились два человека. Кроме того, звонят пациенты, которые ранее уже обращались за медицинской помощью в связи с укусом бродячих собак.

Выртосу сообщила, что врачи неоднократно обращались в примэрию населенного пункта в связи с этой проблемой. С тем, что необходимо принимать срочные меры согласны и жители Ставчен. Они признаются, что опасаются ходить по улицам населенного пункта рано утром и поздно вечером.

"Прошлой весной меня укусила бездомная собака. Пришлось обращаться к хирургу", - рассказала жительница Ставчен Нина Салкуца.

"Я отвожу внука в детский сад. Там меня два раза покусала собака. Надо принимать меры, что-то с этими собаками надо делать", - рассказала свой случай Анна Плэмэдялэ.

Как ранее заявляли в примэрии Кишинева, точных данных о количестве бездомных собак в столице и пригородах нет. Пересчитать животных трудно, так как они постоянно мигрируют. В свою очередь, по экспертным оценкам, их насчитывается порядка десяти тысяч.

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