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Правительство Республики Молдова.

Молдова получит финансовую помощь от ЕС: пока мало, но тоже - ничего

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдова получит первый транш от Европейского Союза, сумму перечислят небольшую, бюджетных проблем в стране она не решит, но деньги будут предоставлены безвозмездно.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Первые деньги в виде гранта от Европейского Союза правительство республики получит в ближайшее время - об этом стало известно на заседании кабинета министров в четверг. 

Достичь договоренностей с представителями политического истеблишмента из Брюсселя удалось в результате многочисленных переговоров, проводившихся в течение минувшего месяца. 

Международный валютный фонд.
© AFP 2019 / Mandel Ngan
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Сумма гранта составит 14 миллионов 540 тысяч евро, отдавать их государству не придется, поскольку власти ЕС готовы перечислить эту помощь безвозмездно.

"Чтобы было ясно, это - грант, помощь. Возвращать эти деньги не придется. Надо поработать усерднее, чтобы убедить внешних партнеров увеличить финансовые перечисления в нашу страну", - заявила премьер-министр Майя Санду.

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Молдова может получить 46,5 миллиона долларов от Международного валютного фонда, если выполнит ряд условий.

По мнению президента Молдовы Игоря Додона, разблокирование финансовой помощи от Международного валютного фонда необходимо, чтобы укрепить бюджетно-фискальную устойчивость страны, улучшить налоговую дисциплину, устранить недостатки в банковской системе.

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Теги:
заявление, Майя Санду, грант, помощь, ЕС


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