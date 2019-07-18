Молдова получит финансовую помощь от ЕС: пока мало, но тоже - ничего

Молдова получит первый транш от Европейского Союза, сумму перечислят небольшую, бюджетных проблем в стране она не решит, но деньги будут предоставлены безвозмездно.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Первые деньги в виде гранта от Европейского Союза правительство республики получит в ближайшее время - об этом стало известно на заседании кабинета министров в четверг.

Достичь договоренностей с представителями политического истеблишмента из Брюсселя удалось в результате многочисленных переговоров, проводившихся в течение минувшего месяца.

Сумма гранта составит 14 миллионов 540 тысяч евро, отдавать их государству не придется, поскольку власти ЕС готовы перечислить эту помощь безвозмездно.

"Чтобы было ясно, это - грант, помощь. Возвращать эти деньги не придется. Надо поработать усерднее, чтобы убедить внешних партнеров увеличить финансовые перечисления в нашу страну", - заявила премьер-министр Майя Санду.

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По мнению президента Молдовы Игоря Додона, разблокирование финансовой помощи от Международного валютного фонда необходимо, чтобы укрепить бюджетно-фискальную устойчивость страны, улучшить налоговую дисциплину, устранить недостатки в банковской системе.

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