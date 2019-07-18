Волеизъявление по-другому: как будут голосовать граждане Молдовы

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Правительство дало положительное заключение по законопроекту о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся проведения выборов. Таким образом, предлагается вернуться к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам.

Новые положения призваны улучшить избирательную систему, в частности: порядок голосования в диаспоре. Теперь будет предусмотрено, что волеизъявление избирателей за рубежом будет осуществляться в течение двух дней. Также предлагается уполномочить ЦИК самостоятельно определять необходимое числе избирательных участков за границей.

В кабмине обратили внимание на необходимость прозрачности в финансировании партий и избирательных кампаний. Предлагается установить четкие процедуры составления списков кандидатов. Помимо этого, в законопроекте говорится о необходимости исключения обязательного представления кандидатами на выборах сертификатов о неподкупности.

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают запретить агитацию в день выборов, а также предоставить диаспоре право голосовать на основании паспортов с истекшим сроком годности.

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