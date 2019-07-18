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Выборы.

Волеизъявление по-другому: как будут голосовать граждане Молдовы

© Photo : Иван Стамов
Общество
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В новом законопроекте содержатся предложения, которые идут навстречу пожеланиям молдавской диаспоры.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Правительство дало положительное заключение по законопроекту о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся проведения выборов. Таким образом, предлагается вернуться к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам.

Новые положения призваны улучшить избирательную систему, в частности: порядок голосования в диаспоре. Теперь будет предусмотрено, что волеизъявление избирателей за рубежом будет осуществляться в течение двух дней. Также предлагается уполномочить ЦИК самостоятельно определять необходимое числе избирательных участков за границей. 

Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco
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В кабмине обратили внимание на необходимость прозрачности в финансировании партий и избирательных кампаний. Предлагается установить четкие процедуры составления списков кандидатов. Помимо этого, в законопроекте говорится о необходимости исключения обязательного представления кандидатами на выборах сертификатов о неподкупности. 

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают запретить агитацию в день выборов, а также предоставить диаспоре право голосовать на основании паспортов с истекшим сроком годности.

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Теги:
проведение, правительство, процесс, голосование, Выборы


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