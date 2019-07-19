Обыски в Молдове: проверки связаны с громким уголовным делом

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В отделениях ГП "Почта Молдовы" и Таможенной службе проходят обыски. Проверки организованы следственной группой в рамках уголовного дела, открытому по факту схем по контрабанде различных товаров (анаболиков, янтаря, табака и этилового спирта). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Как пояснили в ведомстве операция проводится с целью изъять подтверждающие документы и сопроводительную информацию к товарам (речь идет об анаболиках и янтаре), поставляемых по контрабандным схемам из-за границы; технические устройства, на которых хранятся данные и штрих-коды, предоставляемые согласно конвенции UPU; документы о производстве Центра почтовой обработки и транспортировки.

Уголовное дело возбуждено 27 июня этого года на основе заявления бывшего главы госкомпании MoldATSA, озвученного в рамках одной из телепередач.

В следственную группу вошли прокуроры Генпрокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, следователи МВД и офицеры Службы информации и безопасности.

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