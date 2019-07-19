Избрано новое руководство ЦИК Молдовы: кто возглавил структуру

В нынешнем составе Центризбиркома нет ни одной представительницы женского пола, тогда как в предыдущем составе их было две – глава ЦИК и вице-председатель структуры.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Новым руководителем Центральной избирательной комиссии Молдовы стал Дорин Чимил. За его кандидатуру проголосовали большинство членов структуры.

"Председателем ЦИК избран Дорин Чимил. За него - 7 голосов, один против, а один член ЦИК воздержался от голосования", - председатель заседания ЦИК Владимир Шарбан.

© Photo: Universitatea de Stat a Moldovei Новый руководитель Центризбиркома Дорин Чимил

Дорин Чимил родился 15 февраля 1975 года. Окончил факультет права Госуниверситета Молдовы в 1995 году. А в 2001-м стал доктором в области права, окончив Московский государственный университет. Входит в Совет адвокатов Молдовы. К слову, Чимил был предложен в качестве члена ЦИК партией PAS, которая входит в блок ACUM.

Вице-председателем структуры избран Владимир Шарбан, а секретарем - Максим Лебединский.

Процедура избрания нового руководства Центризбиркома проходила тайным голосованием.

Ранее три должности в ЦИК стали вакантными после того, как председатель Алина Руссу, вице-председатель Родика Чуботару и член ЦИК Юрие Чокан подали в отставку. Их заменили Максим Лебединский, Павел Думитру и Дорин Чимиль.

Как отметил член комиссии Владимир Шарбан, перестановки в Центризбиркоме произошли в ответственный период – перед грядущими выборами. В Молдове на 20 октября намечены всеобщие местные выборы. ЦИК является центральным органом, отвечающим за организацию и проведение голосования.

Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов: один член назначается президентом страны, остальные восемь - парламентом, соблюдая пропорциональное представительство большинства и оппозиции. Номинальный состав комиссии подтверждается решением парламента большинством голосов избранных депутатов.

Председатель, заместитель председателя и секретарь ЦИК избираются из членов структуры большинством голосов от общего числа ее членов.

К слову, в нынешнем составе Центризбиркома нет ни одной представительницы женского пола, тогда как в предыдущем составе их было две. И обе они занимали руководящие должности. Сейчас в комиссию входят: Вячеслав Агригороае, Василий Гафтон, Сергей Гурдуза, Андрей Волентир, Владимир Шарбан, Вадим Филипов, Максим Лебединский, Павел Думитру и Дорин Чимиль.

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