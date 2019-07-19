Парламент настаивает на аудитах: пройдут проверки четырех важных объектов

Результаты аудитов должны быть представлены до конца 2019 года и помочь депутатам разобраться в корректности заключения соответствующих договоров.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Депутаты парламента большинством голосов утвердили на заседании в пятницу решение ходатайствовать перед Счетной палатой о проведении аудиторской проверки соответствия разгосударствления и приватизации госимущества в 2013-2019 годах.

По словам председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Игоря Мунтяну, до 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC. Также будет проверен контракт о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.

Ранее в высшем законодательном органе страны была создана специальная следственная комиссия для расследования указанных случаев.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будет расследоваться, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий.

Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны появиться другие группы договоров, которые подвергнутся проверке. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

Сотрудники Агентства публичной собственности ранее уже предоставили членам следственной парламентской комиссии список всех государственных объектов, приватизированных в 2013-2019 годах.

В ходе заседания парламентарии также намерены утвердить "введение моратория на процедуры в связи с приватизацией, концессией и заключением государственно-частного партнерства в отношении публичного имущества, госсобственности" до тех пор, пока парламентская комиссия не представит результаты своей работы по проверке всех подобных процедур, начиная с 2013 года.

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