Игорь Додон встретился с молдавскими пилотами, освобожденными из плена

Молдавские летчики рассказали, что состояние их здоровья стало лучше.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу провел встречу с молдавскими пилотами Лионелом Буруянэ и Михаилом Криханом, которые три с половиной года провели в афганском плену и были освобождены в феврале.

© Photo: Facebook / Dodon Igor Президент Молдовы встретился с молдавскими пилотами Лионелом Буруянэ и Михаилом Криханом

Вертолет, в котором находились молдавские летчики, упал в афганской провинции Фарьяб в ноябре 2015 года. Эта территория находится под контролем боевиков "Талибана"*. Тогда в плен к боевикам попали двое граждан Молдовы — Лионел Буруянэ 1982 года рождения и Михаил Крихан 1965 года рождения. Президент Молдовы 11 февраля 2019 года сообщил, что молдавских пилотов освободили из заложников. После освобождения в течение некоторого времени граждане Молдовы находились на реабилитации в одной из клиник Москвы.

"Встретился с семьями молдавских пилотов Лионела Буруянэ и Михаила Крихана, которые три с половиной года провели в афганском плену и были освобождены в феврале нынешнего года по моей просьбе и при содействии Российской Федерации", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

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По его словам, пилоты рассказали, что состояние их здоровья улучшилось.

"Они поблагодарили российские власти и президента Республики Молдова за помощь в их освобождении и возможность вернуться к семьям. Передал семьям пилотов путевки на море, в Сочи, на срок 14 дней – это подарок от Игоря Чайки, сопредседателя Ассоциации "Деловая Россия", - добавил глава государства.

Кроме того, президент Молдовы поздравил Бьянку Буруянэ, которой в пятницу исполнилось четыре года.

"Хочу еще раз выразить признательность руководству Российской Федерации за помощь, оказанную при освобождении наших заложников, за уважение и сострадание к нашим согражданам", - заключил Додон.

Пока молдавские пилоты находились в плену, власти Кишинева не спешили распространять информацию о ходе операции по спасению молдавских граждан, ссылаясь на государственную тайну.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Молдовы, РФ и ряда других стран.

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