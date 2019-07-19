Ворованная память - минобороны и примэрию Кишинева призывают к ответу

Пока правоохранительные органы занимаются расследованием кражи бронзовых венков с мемориала воинской славы, представители гражданского общества возмущены и требуют у примэрии столицы и министерства обороны республики усилить контроль за объектом.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Чрезвычайно дерзкая кража бронзовых венков с мемориала воинской славы "Eternitate-Вечность" взволновала кишиневское общество и гражданских активистов. Люди выражают недоумение и возмущение в связи с тем, что в таком значимом для всей Молдовы месте могли свободно украсть вещи, у которых нет цены, поскольку память не продается.

Неизвестные сорвали с постаментов бронзовые венки, установленные при входе на территорию мемориального комплекса "Eternitate".

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, злоумышленников уже ищут, следов пропажи пока не найдено, как неизвестно, кто и как украл скульптуры с постаментов. Однако в правоохранительных органах Молдовы просят министерство обороны предоставить точную сумму материального ущерба.

При осмотре места кражи видно, что неподъемные бронзовые скульптуры снимали с применением грубой физической силы, - просто сорвав их с арматуры, на которой они были закреплены.

Сэкономили на камерах

По словам председателя Русского военно-патриотического клуба Алексея Петровича, проблема заключается в том, что на мемориальном комплексе нет должной охраны, и обслуживание комплекса оставляет желать лучшего - там работают всего три сотрудника, которые, как могут, наводят порядок, но этого недостаточно.

Более того, единственной охраной такого огромного комплекса является экипаж, состоящий из троих карабинеров - новобранцев, которые просто курсируют по периметру территории.

Петрович обратил внимание, что мемориальный комплекс должны охранять более серьезно, а обратить внимание на эту проблему должна столичная примэрия и министерство обороны республики, чтобы подобных дерзких выходок охотников за цветным металлом больше не происходило.

Гражданский активист назвал произошедшее "актом вандализма", а также отметил, что, если бы по периметру мемориального комплекса были установлены камеры видеонаблюдения, преступников можно было бы легче идентифицировать.

"На сегодняшний день несложно установить там камеры и иметь контролировать ситуацию в центре города, ведь это - главное военно-историческое достояние страны, воинская святыня”, - подчеркнул Петрович.

Что думают люди о дерзкой краже

Корреспондент Sputnik Молдова пообщался с людьми, которые проходили по территории мемориала и выяснил: люди негодуют и возмущены произошедшим.

"Они воевали, чтобы мы сегодня могли жить, а мы не можем защитить даже память павших воинов", - заявил один из жителей Кишинева в почтенном возрасте.

Другая женщина, проходившая мимо, рассказала, что когда выходила замуж, они с супругом возлагали здесь цветы к Вечному огню, было особое почтение к памяти погибших на войне.

"Сейчас и в Кишиневе, и в Молдове все решают деньги, память и совесть - давно не в чести", - с грустью подытожила свой короткий рассказ женщина.

"Меня с малых лет родители приводили на мемориал, сейчас сам прихожу сюда 9 мая с "Бессмертным полком". Обидно, что такое происходит, вопрос в том, куда смотрит полиция", - поделился мнением молодой человек.

Восстановить украденные скульптуры будет сложно

Известный скульптор Сергей Ганенко, который разрабатывал все металлические конструкции для установки на мемориале, сообщил, что был очень расстроен известием о краже. Восстановить эти венки в первоначальном виде будет проблематично – форм, по которым они отливались, уже нет.

Однако Ганенко считает, что найти пропажу реально, если соответствующие органы будут заинтересованы в раскрытии этого преступления. Прежде всего, по словам скульптора необходимо ежедневно проводить проверки в пунктах приема цветных металлов.

Переплавить такие большие скульптуры ворам в кустарных условиях не удастся, а распилить их будет крайне сложно, поскольку толщина литья превышает один сантиметр.

Реконструкция мемориального комплекса "Eternitate-Вечность" завершилась в 2007 году. Именно тогда территория комплекса была полностью обнесена ажурным чугунным забором, а на некоторых памятниках появились бронзовые инсталляции.