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Гагаузия

В Гагаузии все готово к инаугурации башкана - фото

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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В Комрате вышли на финишную прямую приготовления к торжественной церемонии вступления в должность избранного главы гагаузской автономии Ирины Влах.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В сердце гагаузской автономии - городе Комрат - царит атмосфера торжественности. Здесь совсем скоро начнется церемония инаугурации Ирины Влах на пост башкана (главы) региона.

В торжественной церемонии примут участие высокопоставленные лица Республики Молдова, в том числе президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная и премьер-министр Майя Санду. А это - впервые в истории.

Среди почетных гостей - заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

А пока на главной площади Комрата установили сцену, на которой красуются гербы Молдовы и Гагаузии.

  • Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах
    Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах
    © Sputnik / Osmatesco
  • Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах
    Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах
    © Sputnik / Osmatesco
  • Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах
    Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах
    © Sputnik / Osmatesco
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© Sputnik / Osmatesco
Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах

Предприняты беспрецедентные меры безопасности, на места для парковки, расположенные в окрестностях автобусной станции, прибывают десятки автомобилей. 

© Photo: Vlah.md
Законный башкан - утверждены результаты выборов главы Гагаузии

Сразу после церемонии инаугурации состоится праздничный концерт. В культурной программе примут участие известные молдавские и гагаузские исполнители.

А приглашенной звездой станет народная артистка СССР и Молдовы София Ротару.  

Ирина Влах родилась 26 февраля 1974 года в Комрате, Молдавской ССР, в семье служащих – этнического гагауза и болгарки.

Образование:

С 1991 по 1996 годы обучалась в Комратском государственном университете на юридическом факультете.

С 2001 по 2008 год проходила обучение в докторантуре при Академии наук Республики Молдова.

2008 год - защита докторской диссертации на тему "Современная концепция развития государственной службы в Республике Молдова". Является автором ряда научных работ и публикаций, касающихся проблематики государственного управления, укрепления межнационального мира в Республике Молдова и защиты прав русскоязычного населения.

Избранный башкан Гагаузии Ирина Влах и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Photo: Facebook / Ирина Влах
Валентина Матвиенко поздравила Ирину Влах с победой на выборах в Гагаузии

Профессиональная деятельность:

1996 – 2003 год. Юрист налоговой инспекции АТО Гагаузия.

2003 – 2005 год. Начальник юридического отдела Исполнительного комитета АТО Гагаузия.

Политическая деятельность:

С 2005-2009 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVI созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2009 г. апрель-июль Депутат Парламента Республики Молдова XVII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2009-2010 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVIII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

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Теги:
башкан, инаугурация, автономия, Ирина Влах, Гагаузия


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