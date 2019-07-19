В Гагаузии все готово к инаугурации башкана - фото

В Комрате вышли на финишную прямую приготовления к торжественной церемонии вступления в должность избранного главы гагаузской автономии Ирины Влах.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В сердце гагаузской автономии - городе Комрат - царит атмосфера торжественности. Здесь совсем скоро начнется церемония инаугурации Ирины Влах на пост башкана (главы) региона.

В торжественной церемонии примут участие высокопоставленные лица Республики Молдова, в том числе президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная и премьер-министр Майя Санду. А это - впервые в истории.

Среди почетных гостей - заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

А пока на главной площади Комрата установили сцену, на которой красуются гербы Молдовы и Гагаузии.

Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах © Sputnik / Osmatesco

Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах © Sputnik / Osmatesco

Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах © Sputnik / Osmatesco 1 / 3 © Sputnik / Osmatesco Инаугурация избранного Башкана Гагаузии Ирины Влах

Предприняты беспрецедентные меры безопасности, на места для парковки, расположенные в окрестностях автобусной станции, прибывают десятки автомобилей.

Сразу после церемонии инаугурации состоится праздничный концерт. В культурной программе примут участие известные молдавские и гагаузские исполнители.

А приглашенной звездой станет народная артистка СССР и Молдовы София Ротару.

Ирина Влах родилась 26 февраля 1974 года в Комрате, Молдавской ССР, в семье служащих – этнического гагауза и болгарки.

Образование:

С 1991 по 1996 годы обучалась в Комратском государственном университете на юридическом факультете.

С 2001 по 2008 год проходила обучение в докторантуре при Академии наук Республики Молдова.

2008 год - защита докторской диссертации на тему "Современная концепция развития государственной службы в Республике Молдова". Является автором ряда научных работ и публикаций, касающихся проблематики государственного управления, укрепления межнационального мира в Республике Молдова и защиты прав русскоязычного населения.

Профессиональная деятельность:

1996 – 2003 год. Юрист налоговой инспекции АТО Гагаузия.

2003 – 2005 год. Начальник юридического отдела Исполнительного комитета АТО Гагаузия.

Политическая деятельность:

С 2005-2009 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVI созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2009 г. апрель-июль Депутат Парламента Республики Молдова XVII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

С 2009-2010 г.г. Депутат Парламента Республики Молдова XVIII созыва, член комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

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