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КПП

Ситуация на границах: власти Молдовы сделали уточнение

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Перед тем, как строить маршрут, выезжая за пределы страны на личном транспорте, стоит ознакомиться с ситуацией на границе.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Пункт пропуска "Ларга-Кельменцы" возобновил работу спустя пару часов. Об этом сообщили в субботу в Таможенной службе Молдовы.

Временные ограничения были связаны с неработающей информационной системой на украинской стороне.

"Украинские власти объявили о устранении появившихся этим утром технических проблем в информационной системы. Таким образом, движение через таможенный пункт "Ларга-Кельменцы" возобновлено. На данный момент все таможенные посты работают в нормальном режиме", - пояснили в ведомстве.

В целом практически на всех контрольно-пропускных пунктах республики не наблюдается заторов. Лишь на КПП "Мирное-Табаки" время ожидания на выезде из Молдовы составляет порядка 60 минут. Таковы данные приложения Trafic Online.

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