Вода камень точит: кишиневская шахта затоплена, подъем - свыше семи метров

Почти месяц назад горнодобывающему предприятию отключили свет за долги. Это привело к тому, что подземные воды поднялись и разлились.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Порядка 60% площади Кишиневской шахты затоплены. Глубина воды в некоторых местах составляет семь с половиной метров, заявил руководитель предприятия "Кишиневская шахта" Сергей Лунгу.

По его словам, такая ситуация может влиять на некоторые площади выработки, которые уже ослаблены.

Муниципальный советник Ион Штефэницэ более категоричен в своих оценках.

"Мы можем проснуться, когда отдельные участки в столичном секторе Рышкановка могут просто-напросто провалиться", - считает Штефэницэ.

Вода прибывает

На данный момент сотрудники кишиневской шахты своими силами откачивают воду из подземелья. Правда их успехи не слишком велики. В день получается удалить 1600 кубометров.

По словам Лунгу, это позволяет сделать пригодной для работы только зону транспортного штрека, то есть участка, предназначенного для перемещения добытого котельца. На той части территории, где должна идти добыча, вода прибывает. С середины июня в некоторых местах она подошла на 2-2,5 метра, рассказал Лунгу.

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"Мы не имеем возможности опустить уровень воды по всему горному полю. Но надеемся сработаться быстрее с "Apa-Canal", чтобы обеспечить сохранность зон. Вода влияет на инфраструктуру шахты, нет достаточной вентиляции", - пояснил глава предприятия.

Ранее муниципальный совет Кишинева принял решение о дополнительном выделении шахте 700 тысяч леев. Эти деньги помогут покрыть долг за электроэнергию, а также приобрести насосы для откачки. Предполагается, что работы будет вести "Apa-Canal", а воду используют для технических нужд города.

Опасные участки не только в подземелье

С тем, что к работам по откачке воды надо приступать как можно быстрее согласен и муниципальный советник Ион Штефэницэ. По его мнению, вопрос об осушении и укрепления подземных пустот надо выносить на уровень правительства, поскольку под угрозой обрушения находятся отдельные зоны столичного сектора Рышкановка.

"Исходя из того материала, который я изучил, наиболее уязвимые зоны это - пересечение улиц Студенческой и Каля Орхеюлуй, а также новый жилой квартал за техническим университетом", - заявил Штефаницэ.

Он также напомнил, что Молдова находится в сейсмичной зоне. Поэтому в случае сильного землетрясения риски обвала определенных участков увеличиваются.

Почему сформировался долг

Как пояснил Лунгу, о том, что шахта находится в критическом состоянии впервые стало известно еще в начале 2000-х годов. Примерно тогда же и началась откачка подземных вод. Самый большой водосборник находится в юго-восточном крыле шахты.

"До 2010 года с этого водосборника откачивалась вода и поддерживался водоносный уровень по всему горному полю. К сожалению, в 2010 году этот водосборник был упущен, по каким мотивам, не скажу. Но это сильно повлияло на выход воды", - отметил руководитель шахты.

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Затопление подземных территорий привело к тому, что шахта сократила объемы добычи, что сказалось на финансовом положении предприятия.

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