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Air Moldova

Убойная пятилетка: как в Молдове отчуждали значимые объекты госсобственности

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Молдавские депутаты решили проверить обстоятельства и соответствие законодательству при приватизации крупных государственных компаний.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Парламент Молдовы определил четыре наиболее резонансных случая, когда из-под контроля государства практически были выведены госактивы, настояв на аудите Международного аэропорта Кишинева, авиакомпании Air Moldova, табачного комбината Tutun CTC, а также автовокзалов, заявил Sputnik депутат-социалист Владимир Головатюк.

Депутаты большинством голосов утвердили на заседании в пятницу решение ходатайствовать перед Счетной палатой о проведении аудиторской проверки ряда компаний.

"Это решение парламента напрямую связано с деятельностью комиссии по выяснению обстоятельств и соответствия законодательству при приватизации ряда государственных компаний и предприятий с долей государства. Деятельность комиссии и выводы, которые она сделает, должны базироваться на официальных данных, а именно на докладах Счетной палаты", - отметил Головатюк.

Аудиторская проверка соответствия разгосударствления и приватизации госимущества затрагивает период 2013-2019 годов.

"За это время приватизировано очень много государственных предприятий. Все они не могут быть подвержены аудиту со стороны Счетной палаты. Поэтому парламент определил четыре наиболее резонансных случая, когда из-под контроля государства практически были выведены государственные активы. Это табачный комбинат, AirMoldova, аэропорт и автовокзалы. Внесено уточнение, что это не только аудит соответствия законодательству, но и финансовый аудит", - сказал депутат.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент может аннулировать концессию аэропорта и приватизацию Air Moldova

В ближайшие месяцы должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC. Также будет проверен контракт о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.

Ранее в высшем законодательном органе страны была создана специальная следственная комиссия для расследования указанных случаев.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будет расследоваться, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий.

Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны появиться другие группы договоров, которые подвергнутся проверке. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

Сотрудники Агентства публичной собственности ранее уже предоставили членам следственной парламентской комиссии список всех государственных объектов, приватизированных в 2013-2019 годах.

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