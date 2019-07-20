Невероятно, но факт: как в Молдове обманывают покупателей ушлые продавцы

Практически при каждой покупке на рынке торговцы могут обвести вокруг пальца доверчивого клиента.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. На рынках Кишинева, как в принципе и по всей стране, наблюдается тревожная ситуация – специалистов настораживают корректность измерительных приборов и неавторизированные весы. Об этом в интервью Sputnik рассказал глава управления метрологического контроля Агентства по защите прав потребителей Андриан Бундук.

Некоторые весы показывают более чем на 30% больше, чем реальная масса продукта. Проверки, проводимые специалистами Агентства по защите прав потребителей, показали многочисленные нарушения со стороны продавцов.

Правда, во время таких рейдов торговцы стараются не попадаться инспекторам на глаза, а администраторы торговых точек на все вопросы во время разбирательств отвечают, "что им ничего не известно".

"Поэтому их наказание невозможно. Те, у кого весы неавторизированые и/или показывают неточные данные, рискуют, что у них конфискуют измерительные приборы. Были случаи, когда при 10 килограммах весы показывали на килограмм с лишним больше. Это очень серьезное нарушение", - сказал собеседник.

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За пределами столицы дела обстоят еще хуже. К примеру, на одном из рынков в Рышканском районе в принципе не нашли ни одни авторизированные весы. Возникают подозрения, что практически все измерительные приборы вводят в заблуждение покупателей, опустошая их кошельки.

"Как правило продавцы намеренно регулируют весы не в пользу потребителей. Мало случаев, когда измерительные приборы, закупаемые у экономических агентов, неисправны. Но есть и такие случаи. Именно поэтому и просят дать метрологическое заключение", - отметил Бундук.

В 2017 году инспекторы Агентства проверили порядка 1900 весов на более чем 50 агропродовольственных рынках страны и только 717 измерительных приборов оказались авторизированными. По словам специалиста, только за лето 2018 года инспекторы провели консультации с порядка 850 представителями бизнеса со всей республики. При этом, как отметил Бундук, 514 измерительных приборов оказались не в порядке – весы не прошли метрологический контроль или на них не было авторизации.

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Специалист посоветовал обращаться в подобных случаях с жалобой в Агентство по защите прав потребителей.

С полной версией интервью с Андрианом Бундуком можно ознакомиться здесь.

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