Вот это поворот: через несколько недель подскочат тарифы на электроэнергию

Официальное заявление НАРЭ: в начале августа решится, как изменятся цены на электроэнергию, и сколько будут платить жители Молдовы по счетам.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Молдове грядет подорожание тарифов на электроэнергию. Граждане страны уже в ближайшие месяцы будут платить от 3 до 15% больше по счетам. В начале августа Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) состоится заседание, на котором и планируется обсудить, насколько именно подорожает электроэнергия для жителей Молдовы.

"Gas Natural Fenosa Furnizare Energie настаивает на тарифе в 1,94 лея за кВт, что на 15 банов или 8,6% больше чем действующий тариф (1,79 кВт). НАРЭ предлагает на рассмотрение на публичном заседании тариф в 1,85 лея за кВТ, то есть повышение на 3,2%", - сообщил член НАРЭ Октавиан Калмык.

По его словам, "FEE-Nord потребовала тариф в 2,34 лея за кВт, что на 42,8 бана или 22,46% превышает действующий тариф в 1,91 лея за кВт". Тогда как НАРЭ предложило повысить тариф на 14,9%, то есть до 2,19 лея за кВт.

Он напомнил о том, что в течение 2018 года электроэнергия для конечных потребителей сетей Gas NaturalFenosa Furnizare Energie снизилась с 1,99 лея за кВт до 1,79 лея, а для FEE-Nord – с 2,12 лея за кВт до 1,91 лея.

"Корректировка тарифов необходима для покрытия роста цен на импортируемую электроэнергию, издержек производства, отрицательных финансовых колебаний, накопленных в текущем году, и для обеспечения устойчивости поставок и платежей в секторе", - сказал Калмык.

По его словам, на протяжении 2019 года самым чувствительным и нестабильным индикатором оказался обменный курс.

Отрытое заседание по вопросу о повышении тарифов на электроэнергию состоится 9 августа. Об этом заявил генеральный директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ.

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Любопытный факт

В июле 2019 года компании по поставке и распределению электроэнергии обратились в НАРЭ с требованием повысить тарифы на электроэнергию для конечных потребителей.

Однако многие клиенты Gas Natural Fenosa Furnizare Energie начали получать от компании письма с советами о том, как экономить электроэнергию, еще за несколько месяцев об этом объявлении.

Среди прочего эксперты Fenosa рекомендуют выключать свет, когда в нем нет необходимости, отключать из сети электроприборы, которыми человек не пользуется, заменить в доме/квартире лампы на LED, приобретать экономную технику (А+, А++, А+++), загружать стиральную машину полностью и стирать вещи на пониженной температуре, а также не держать долго открытой дверь холодильника.

Такие советы в обществе восприняли с настороженностью.

Надо ли повышать тарифы

Некоторые обозреватели заявляют об "искусственном сдерживании" тарифов кабинетом министров Павла Филипа и о политизации тарифной политики, которую практиковало прежнее правительство. Напомним, что цены на электроэнергию были понижены в начале лета 2018 года, в преддверии парламентских выборов.

Вместе с тем, ранее звучали высказывания экспертов о том, что понижение тарифов было экономически оправданным.

В июле глава миссии экспертов МВФ Рубен Атоян, который находился с визитом в Молдове, дал понять, что повышение тарифов неизбежно, и вопрос лишь в том, насколько вырастут цены на энергию.

"У меня нет ожиданий относительно того, насколько вырастут тарифы. Но я ожидаю применения одобренной ранее методологии. Политизации тарифов на энергию не должно быть", - заявил Атоян. Вместе с тем, глава миссии МВФ подчеркнул, что "у нас нет позиции относительно размера тарифов".

Только бизнес

В апреле этого года стало известно, что испанская энергетическая компания Naturgy продала свой бизнес в Молдове по поставке и распределению электроэнергии. Как сообщается на сайте молдавского офиса Gas Natural Fenosa, обе компании — Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie — проданы транснациональной компании Duet Private Equity Limited, специализирующейся на инвестициях.

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