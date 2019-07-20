Дело Андрея Брэгуцэ: что решил суд, и какова реакция адвокатов

Андрей Брэгуцэ умер под арестом через две недели после того, как 15 августа 2017 года его задержали полицейские на трассе в Криулянском районе.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Кишиневский суд вынес первые решения по делу Андрея Брэгуцэ – заключенного, которого до смерти избили в тюрьме.

Троих его сокамерников приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой, а еще один, который на данный момент отбывает наказание, получил реальный срок, сообщили в ассоциации Promo-LEX.

За бесчеловечное и унижающее достоинство обращение инстанция решила приговорить одного из полицейских к четырем годам тюрьмы с исполнением наказания, а другого – к пяти годам с отсрочкой.

Адвокаты Promo-LEX, представляющие интересы семьи Брэгуцэ, заявили, что обжалуют приговор и потребуют более сурового наказания для полицейских и сокамерников погибшего.

Андрей Брэгуцэ умер под арестом через две недели после того, как 15 августа 2017 года его задержали полицейские на трассе в Криулянском районе за превышение скорости и езду в нетрезвом виде.

Прокуроры 24 октября 2017 года завершили расследование и передали в суд материалы дела о смерти в камере 31-летнего Андрея Брэгуцэ. По данным Генерального инспектората полиции, во время задержания он вел себя агрессивно и даже ударил одного из сотрудников. Такое поведение послужило основанием для обращения в суд и ареста на 30 суток с юридической формулировкой "насилие в отношении должностного лица". Брэгуцэ скончался 26 августа в тюрьме №16, по версии следствия - от пневмонии. После этого началось расследование.

Генпрокуратура 3 сентября открыла уголовное дело по факту пыток. По нему проходили семь человек: трое полицейских и четверо находившихся в одной камере с Брэгуцэ заключенных.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Брэгуцэ около полутора часов подвергался пыткам – сокамерники наносили удары по всем частям тела. Потерпевший звал на помощь, но сотрудники правоохранительных органов лишь делали замечания заключенным и больше никак не отреагировали.

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