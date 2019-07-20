Нэстасе: в Швейцарии на Плахотнюка есть достаточно информации

Министр внутренних дел сообщил, что в скором времени предоставит подробности.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе настаивает, что в Швейцарии есть достаточно информации, обличающей экс-лидера Демпартии республики Владимира Плахотнюка.

"Хочу сказать со всей твердостью, в Швейцарии есть достаточно информации о причастности Плахотнюка к незаконным действиям", - заявил Нэстасе во время прямого эфира в Facebook.

Он отметил, что в скором времени предоставит подробности.

Глава МВД обратился сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам и судьям.

"Кто-то запускает в публичном пространстве и некоторых госучреждениях ложь о том, что Плахотнюк скоро вернется. Это не соответствует действительности. Если он и вернется, - потому что есть и шанс, что его арестуют за границей, - то он вернется в наручниках", - добавил Нэстасе.

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Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя политформирования. СМИ сообщают, что в настоящее время он находится в США.

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